Flipar Não são só as aves! Os animais que se reproduzem em ovos Várias espécies de animais - não apenas as aves - têm filhotes em ovos. Algumas são ovíparas (botam ovos em ninhos) e outras são ovovivíparas ( ovos abrigam crias dentro das fêmeas, mas não são expelidos). Por Redação Flipar

Imagem de Wälz por Pixabay