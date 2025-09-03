Esposa de Bruce Willis sai de casa e rebate críticas dos fãs do ator, que sofre de demência

Emma disse que a casa de Bruce foi adaptada às necessidades do ator e tem uma equipe de cuidados 24 horas. Segundo ela, a decisão da 'separação ' foi tomada visando ao bem-estar das filhas.
Emma rebateu as críticas públicas que vem recebendo. E disse que apenas quem vive a experiência de cuidador pode compreender as decisões tomadas. Antes de deixar a casa, ela era frequentemente elogiada pela paciência com a situação.
Emna enfatizou que as visitas da família a Bruce são frequentes e cheias de afeto, e que a crítica de pessoas sem vivência do caso não têm validade no contexto emocional e de cuidado.
O portal norte-americano The Express Tribune revelou recentemente que Bruce Willis teve uma piora na demência e já entrou numa fase em que não anda nem fala. O quadro neurológico do ator vem se agravando nos últimos meses, o que complicou para a família.
Emma Heming agradeceu publicamente à atriz Demi Moore pelo apoio durante a difícil decisão de viver em casas separadas de Bruce Willis. Ela destacou que a ex-esposa do ator tem sido fundamental para manter a família unida.
Meses antes, Emma havia feito um desabafo em tom desesperado: 'Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar'.
Emma passou a atuar pela conscientização da doença em contato com famílias que vivem drama semelhante. 'Apoiar outros cuidadores e famílias que vivem com demência me deu propósito e conexão', postou.
No dia 19/03/2025, Bruce Willis completou 70 anos. Demi Moore, assim como as filhas do astro, publicou fotos e escreveu: 'Feliz aniversário, BW! Nós te amamos!'
A imprensa que acompanha celebridades divulgou que a progressão da doença neurológica degenerativa faz com que Bruce Willis já não reconheça algumas pessoas, incluindo Demi Moore. “Elas não sabem quanto tempo ele tem, então tratam cada dia como se fosse o último.”
Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Da união, nasceram as filhas Rumer, Scout e Tallulah, todas com mais de 30 anos. Além disso, com Emma Heming, com quem está casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel.
Em entrevista à revista “People” em outubro de 2024, Demi Moore falou sobre o estado de saúde do ex-marido. “A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa”, declarou.
Bruce ficou mundialmente famoso justamente por “A Gata e o Rato”, em que interpretava um detetive ao lado da atriz Cybill Sheperd, em uma mistura de comédia e policial entre 1985 e 1989.
Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira.
Ele ganhou enorme projeção internacional com a franquia 'Duro de Matar' (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane.
Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em 'Sin City' (2005), como o detetive John Hartigan, e em 'RED: Aposentados e Perigosos' (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis 'Frank' Moses.
Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada 'Duro de Matar 4.0'.
Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme 'Armageddon' (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em 'Pulp Fiction: Tempo de Violência' (1994), de Quentin Tarantino.
Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense 'O Sexto Sentido', em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado.
Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença.
O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema.