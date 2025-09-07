Flipar Liam Neeson revela o que não aceitaria fazer em Corra Que a Polícia Vem Aí O ator Liam Neeson revelou que só aceitou atuar no novo Corra Que a Polícia Vem Aí porque não foi obrigado a tingir os cabelos de branco para parecer Leslie Nielsen, astro dos primeiros filmes da franquia. Por Redação Flipar

