Veja como é a vida na cidade mais estreita do mundo

A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa.
Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico.
Yanjin é um condado na província de Yunnan, administrado pela cidade de Zhaotong. Sua história remonta a cerca de 200 a.C., quando se tornou o lar do povo Bo.
A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai.
O idioma principal falado em Yanjin é o chinês mandarim, mas também são falados dialetos locais das minorias étnicas.
Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas.
Um dos segredos dessas construÃ§Ãµes Ã© que todas sÃ£o erguidas sobre pilares altos, o que evita que as casas e prÃ©dios Ã s margens do rio sejam inundados durante as chuvas intensas.
Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas.
A cidade possui um sistema de metrÃŽ que passa por tÃºneis escavados nas montanhas, e uma Ãºnica rua principal que se estende pelos cerca de 18 km de extensÃ£o total da cidade.
A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do 'Chá-Cavalo', durante a dinastia Ming e Qing.
Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração.
Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan.
Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu.
Construída durante a dinastia Ming, a Ponte de Pedra de Shuanglong é conhecida por sua arquitetura tradicional e pela técnica avançada de construção em pedra.
Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas.
Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos.
Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco.
Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos.