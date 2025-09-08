1 ano sem Dingo: YouTuber morreu envenenado pela serpente que ele filmava

Foi no dia 26/9. E ele passou um mês lutando contra os efeitos do veneno, entrou em coma e não resistiu. Morreu em 26/10/2024. O caso serviu de alerta sobre o perigo de interagir com espécies peçonhentas.
O jornal The Telegraph informou que Dingo foi picado pela mamba-verde quando estava em casa e que o veneno desencadeou um choque anafilático. Com a grave reação alérgica, ele foi mantido em estado de coma. Mas, após 30 dias, não resistiu mais e morreu. No canal, Dingo chegou a produzir vários vídeos sobre a cobra que acabaria provocando a sua morte
No canal, Dingo chegou a produzir vários vídeos sobre a cobra que acabaria provocando a sua morte. Ele gostava tanto de animais que mantinha até um santuário chamado Dingo's Farm and Reptile Park ( Fazenda e Parque de Répteis da Família Dingo).
A cobra é um dos animais que provocam mais medo nos seres humanos. E muitas, assim como a mamba-verde, são altamente venenosas, capazes de provocar reações perigosas para a saúde e que podem ser fatais.
Mordidas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia e hemorragia, entre outras reações. Seu efeito pode durar muito e acabar matando no fim do período.
Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em 20 minutos. É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar - e com rapidez.
Em caso de ataque de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes.
Veja, além da mamba-verde, uma lista com as cobras mais venenosas do mundo. Espécies que são notoriamente perigosas.
Cobra de Barriga Amarela - Considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno.
Uma mordida dessa cobra injeta até 100 mg de veneno - o suficiente para matar 100 pessoas.
Bandy-bandy - Cobra de escamas lisas e brilhantes com um padrão distinto de anéis pretos e brancos ao longo de todo o corpo. Essa espécie é endêmica da Austrália.
No fim de 2022, o ator Russell Crowe postou uma mensagem dizendo que 'vacilou' ao sair descalço de casa, pois ele acabou se deparando com uma bandy-bandy no pátio. Mas, felizmente, ele conseguiu escapar.
Cobra da Morte - Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos.
Serpente Tigre - Espécie endêmica da Austrália e Tasmânia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Pode medir até 2m e se alimenta de peixes e lagartos.
Naja - Nativa da África e Ásia. É muito conhecida por ter uma espécie de capuz na cabeça. E por erguer grande parte do corpo. Ela também é capaz de cuspir o veneno a até 3 metros de distância.
Cobra Real - Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto.
Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo.
Víbora de Russell - Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas.
Cobra Marrom - É a cobra que mais mata na Austrália. Seu veneno é tão poderoso que até um filhote pode matar um ser humano. Basta 0,03 mg por quilo para ser letal. E, quando ela morde, injeta de 5 a 10 mg.
Taipan - Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas ela chega a injetar 120 mg num só ataque. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens.
Krait Malasyana - Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave.
Cascavel - Vive no continente americano, desde o MÃ©xico atÃ© a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo Ã© de advertir sobre a sua presenÃ§a e espantar os animais predadores..
Mamba Negra - Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir.
O veneno da mamba-negra tem a ação mas rápida dentre as cobras, se espalhando rapidamente pelo corpo. Se a vítima não procurar auxílio imediato, morre em 20 minutos.