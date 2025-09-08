Flipar

Só chorando: Esses nomes de bebês foram registrados (de verdade) no Brasil

No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos.

Por Redação Flipar
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.

Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)

Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...

kumustaka por Pixabay

Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.

myresb por Pixabay

Amável Pinto - Ops.

Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay

Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay

América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.

Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele...

Imagem de Oberholster Venita por Pixabay

Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.

Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay

Ava Gina - Ops.

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.

Savana Price por Pixabay

Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.

Imagem de David por Pixabay

Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...

Augusto Ordóñez por Pixabay

Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?

André Santana AndreMS por Pixabay

Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?

Pontep Luangon por Pixabay

Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.

Imagem de missartem por Pixabay

Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa.

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Ilegível Inilegível - Além do erro em 'Inelegível', o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?

Imagem de David por Pixabay

Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.

- Imagem de 5638993 por Pixabay

Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não.

Hanna Bazhyna por Pixabay

Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte

- Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)

Maria Privada de Jesus - 'Mãe, anda logo, tô apertada'

André Santana AndreMS por Pixabay

Maria Tributina Prostituta Cataerva - 'Não entendo o porquê desse nome. E agora?'

ryo taka por Pixabay

Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.

Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay

Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.

Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay

Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversÃ£o sempre.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão...

Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay

Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.

Agata pixabay

Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...

- OpenClipart-Vectors por Pixabay

Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!

André Santana AndreMS por Pixabay

Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico

Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay

Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...

Dmitry Abramov por Pixabay

Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.

OpenClipart-Vectors por Pixabay

Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.

Imagem de Eli Grek por Pixabay

Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!

Imagem de ryo taka por Pixabay

Veja Mais