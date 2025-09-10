Arte e arquitetura que encantam: conheça locais incríveis de Florença

Catedral de Santa Maria del Fiore (Duomo) (1296-1436): A icônica catedral de Florença com sua enorme cúpula projetada por Brunelleschi. A fachada de mármore e a torre sineira de Giotto são outros destaques
Piazza della Signoria (século XIII): O centro político de Florença, cercada por estátuas famosas como uma cópia do Davi de Michelangelo e a Fonte de Netuno
Galeria Uffizi (1560-1581): Um dos museus mais importantes do mundo, com uma vasta coleção de arte renascentista, incluindo obras de Leonardo da Vinci, Botticelli e Michelangelo
Ponte Vecchio (1345): A ponte mais antiga de Florença, famosa por suas lojas de joias e pelo corredor Vasariano, que conecta o Palácio Pitti ao Palácio Vecchio
Palazzo Pitti (1458): Originalmente residência da família Pitti, tornou-se o palácio dos Médici no século XVI. Hoje, abriga vários museus e a Galeria Palatina
Jardins de Boboli (1550): Localizados atrás do Palazzo Pitti, esses jardins renascentistas são um exemplo de paisagismo da época, com fontes, esculturas e grutas
Basílica de Santa Croce (1294): A maior igreja franciscana do mundo, famosa pelos túmulos de grandes figuras como Michelangelo, Galileu e Maquiavel
Museo dell'Opera del Duomo: Museu que abriga obras originalmente criadas para a Catedral, incluindo esculturas de Donatello
Galleria dell'Accademia (1784): Museu conhecido por abrigar o original Davi de Michelangelo, além de outras obras de arte renascentistas
Palazzo Vecchio (1299): A antiga sede do governo florentino, o palácio medieval ainda funciona como prefeitura e abriga um museu com obras de arte renascentistas
Basílica de San Lorenzo (393 d.C.): Uma das mais antigas igrejas de Florença, com uma fachada inacabada e capelas projetadas por Brunelleschi e Michelangelo
Cappelle Medicee (1520-1534): Capelas dentro da Basílica de San Lorenzo, construídas pela família Medici. Contêm obras de Michelangelo e os túmulos dos Medici
Loggia dei Lanzi (século XIV): Um espaço ao ar livre na Piazza della Signoria, com várias esculturas, incluindo 'O Rapto das Sabinas', de Giambologna
Santa Maria Novella (1279-1357): Igreja dominicana famosa por sua fachada gótica, projetada por Alberti, e afrescos de artistas como Masaccio e Ghirlandaio
Piazzale Michelangelo (1869): Um terraço panorâmico que oferece vistas deslumbrantes de Florença, incluindo uma cópia do David de Michelangelo
Bargello (1255): Um antigo palácio que hoje abriga o Museu Nacional do Bargello, com esculturas importantes de Donatello, Michelangelo e outros mestres
Orsanmichele (1337): Igreja gótica inicialmente construída como mercado de grãos, famosa por suas esculturas externas, incluindo obras de Donatello
Casa di Dante (século XIV): Museu dedicado à vida e obra de Dante Alighieri, famoso por ter escrito 'A Divina Comédia'
Ognissanti (sÃ©culo XIII): Igreja e convento famosa por afrescos de Botticelli e Ghirlandaio, alÃ©m do tÃºmulo de Botticelli
Museo di San Marco (1436): Um antigo convento dominicano com afrescos de Fra Angelico, incluindo a famosa 'Anunciação'