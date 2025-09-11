Flipar Cachorro pitbull mata bebê dentro de casa após 7 anos com a família Um bebê, de um ano, morreu atacado pelo pitbull da família em Itanhaém, no litoral Paulista. O cão vivia há sete anos na casa. O bebê foi atendido no hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, mas não resistiu. Essa raça tem causado mortes com frequência assustadora no Brasil. Tanto de pessoas como de animais. Por Redação Flipar

Reprodução de redes sociais e divulgação prefeitura de Praia Grande