Cultura, história e costumes do México, lugar do eterno seriado 'Chaves'

A PirÃ¢mide do Sol, patrimÃŽnio de uma era anterior aos astecas, Ã© a segunda maior pirÃ¢mide do MÃ©xico e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhÃ£o de metros quadrados. Ã? feita de pedregulhos e revestimento de estuque pintado.