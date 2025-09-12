Flipar

Dinamarca: conheça o país nórdico que atrai turistas pelo mundo

A Dinamarca é considerada um dos países onde o povo é mais feliz (ficou em segundo lugar no levantamento de 2023 da ONU). Apesar de não ser tão midiática como outros destinos, ela é famosa por sua natureza, história, cultura. Conheça mais desse país extremamente desenvolvido:

A Dinamarca é um arquipélago formado por mais de 400 ilhas, mas apenas 78 delas são habitadas. São 5,8 milhões de habitantes.

O país é referência mundial em arquitetura e design. A capital Copenhague é repleta de construções medievais e edificações funcionais adaptadas ao clima frio de lá.

Foi na Dinamarca que surgiu o Lego. A Legoland original está localizada em Billund, a 270 km de Copenhague.

A capital do país disputa informalmente com Amsterdam, na Holanda, um título de 'capital mundial da bicicleta'. Nos dois países as pessoas usam a bicicleta como frequente meio de transporte.

Recentemente, o Estadão publicou reportagem mostrando que Copenhague tem estacionamentos para bikes nas estações de metrô e de ônibus, além de semáforos sincronizados para que os ciclistas circulem em horário de pico sem paradas e a uma velocidade média de 20 km/h.

A capital dinamarquesa tem 338 km de ciclovias e quase metade da população pedala todos os dias, sendo que 90% das pessoas têm bicicleta em casa. Há mais bikes do que moradores.

Até por isso, o cuidado com a faixa de pedestres é lei. Atravessar a rua fora da faixa pode resultar em multa de 700 coroas dinamarquesas, o equivalente a R$ 500.

Valorizar os pequenos prazeres da vida tem nome na Dinamarca: Hygge. O termo se refere às sensações de bem-estar e contentamento derivadas dos prazeres mais simples e cotidianos.

O alfabeto dinamarquês possui apenas três letras: æ, ø e å. As demais letras são as mesmas 26 do alfabeto latino (ou romano), usado, inclusive, no Brasil.

Nos meses de julho, no meio do verão no hemisfério norte, costuma ocorrer o Congresso Mundial de Papais Noéis. O evento é tradicional no país, desde a primeira edição em 1957, e tem quatro dias de duração.

Foi em território dinamarquês que o conceito de asfaltofone surgiu. Em 1995 a primeira rodovia musical foi criada por dois artistas. As elevações em espaços regulares fazem com que o carro produza um som musical ao passar por ali.

Em alguns dias da semana, as crianças têm aula na floresta. Nesses dias, elas aprendem a subir em árvores, cortar madeira e a desenvolver o contato com a natureza.

O Castelo de Kronborg é o mais famoso do país. Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi cenário de 'Hamlet', de Shakespeare. Daí o apelido de 'Castelo de Hamlet'.

O nome Bluetooth, hoje referente à Tecnologia, também existiu no século 10. Assim era chamado Haroldo I, rei da Dinamarca apelidado de Blatand (Dente Azul, em dinamarquês), provavelmente devido à tonalidade escura dos seus dentes. Especula-se que pode ter sido por alguma doença.

A Fastelavn é a festa tradicional que comemora o fim do inverno. Realizada desde 1500, a festa celebra o fim da estação que representa simbolicamente o mal e a escuridão.

Com 440 anos de existência, o Bakken é o parque de diversões mais antigo do mundo. Tendo resistido a guerras, o local hoje conta com 32 atrações mecânicas e 35 jogos.

Além do primeiro, a Dinamarca possui também o segundo parque mais antigo do mundo: o Tivoli, inaugurado em 1843. Os Jardins de Tivoli recebem cerca de 4 milhões de visitantes por ano.

A Dinamarca é uma Monarquia Constitucional, em que, desde 1972, o poder é exercido pela Rainha Margarida II. Após a morte de Elizabeth II, do Reino Unido, Margarida é atualmente a monarca que está há mais tempo no trono na Europa.

A primeira-ministra é Mette Frederiksen. Em 31/5/2023, ela fez um discurso que, em parte, foi escrito pelo software de Inteligência Artificial ChatGPT. Ela disse que isso é 'revolucionário e perigoso'.

Uma das atrações mais famosas da Dinamarca é a escultura da Pequena Sereia, em Copenhague.

Medindo apenas 1,25 metro e pesando 180 kg, a estátua é um símbolo do país. E é o monumento mais visitado na capital dinamarquesa;

Ela foi feita pelo escultor dinamarquês Edvard Eriksen, em homenagem ao escritor Hans Christian Andersen, seu conterrâneo, cuja obra 'A Pequena Sereia' tornou-se um clássico da Literatura.

Nascido em 1805, Hans Christian Andersen morreu aos 70 anos, deixando contos que se eternizaram na cultura com alcance internacional, como 'O Patinho Feio', 'O Soldadinho de Chumbo' e 'A Polegarzinha'.

