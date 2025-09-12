Flipar Ilha em Nova York foi comprada por holandês em 1626; descubra como foi Registros históricos apontam que no dia 24 de maio de 1626 um holandês de nome Peter Minuit comprou a Ilha de Manhattan, que três séculos mais tarde se transformaria no centro financeiro e cultural de Nova York. Por Redação Flipar

Domínio Público/wikimédia Commons