Flipar Mais longo do Brasil: homem tem nome com 32 letras e enfrenta todo tipo de problema com a identidade No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. Por Redação Flipar

OpenClipart-Vectors por Pixabay