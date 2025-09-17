Flipar Adultos, crianças, animais: as vítimas de cães pitbull no Brasil O feirante Paulo Roberto de Carvalho, apelidado de Paulo do Aipim, morreu aos 63 anos após ser atacado por dois cães da raça pitbull em 13/9 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os animais ferozes saíram de uma casa e causaram múltiplas lesões na vítima, que não resistiu. Cães pitbull não param de matar no Brasil. São inúmeros casos. Por Redação Flipar

Reprodução redes sociais