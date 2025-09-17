Flipar Ficou nas mãos do destino: Ator não trata câncer por causa de religião e morre aos 65 anos Diagnosticado com um câncer na garganta, o ator Val Kilmer evitou buscar ajuda médica até meados de 2015, quando sofreu um sangramento e não conseguiu mais esconder a doença. Por Redação Flipar

reprodução/instagram