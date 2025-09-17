Maior pomar de jabuticaba do mundo fica no Brasil e faz até vinho da fruta

Visitar a fazenda é a chance de ter um dia de tranquilidade cercado de milhares de árvores cheias de pontinhos pretos suculentos e doces, de perder de vista.
Alguns visitantes fazem piqueniques à sombra das jabuticabeiras, outros penduram redes e tiram uma bela soneca. Há também quem passe a manhã e tarde coletando e comendo frutos. Andar entre as árvores é como caminhar por um labirinto.
A fazenda é uma das maiores produtoras de jabuticaba do Brasil e do mundo, com mais de 42 mil pés, sendo a única a aproveitar o fruto, transformando-o em diversos produtos industrializados, como as geleias.
A história da Fazenda Jabuticabal se confunde com a criação da capital. Os primeiros pés foram plantados em 1947, por Antônio, que era pedreiro e feirante, e sua esposa, Maria da Luz de Jesus, falecida em 2007.
Com o aumento da plantação, muitas frutas eram desperdiçadas, e a família começou a industrializar o produto. Em 1999 criaram uma vinícola, também aberta para visitação.
Ao visitar a Fazenda Jabuticabal, além da fruta propriamente dita, tirada diretamente do pé, é possível experimentar uma porção de derivados dela. Caipirinha, sorvete, doce, geleia, capuccino, cachaça e até pasta para churrasco.
A matriz de boa parte das jabuticabas consumidas atualmente provém dos mesmos pés plantados nos anos 1940.
Segundo relatos da família, em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, Antônio Batista da Silva plantou os primeiros pés de jabuticaba, naquela que seria a Fazenda Jabuticabal. A industrialização em 1999 contou com tecnologia da Universidade Federal de Goiás.
A Vinícola Jabuticabal abre as portas para o turismo rural, disponibilizando uma excelente estrutura para quem busca o sossego da cidade grande.
A jabuticaba é o fruto da jabuticabeira, árvore originária do Brasil. A fruta é pequena, de casca roxa e polpa branca, e contém ferro, vitaminas C, B, B2, B3 e carboidratos.
Na hora da compra é importante observar alguns detalhes como o aspecto firme, a cor brilhante e se não há rachaduras.
Deve ser bem lavada em água corrente, por se tratar de uma fruta que estraga com facilidade. Lave somente a quantidade que for consumir imediatamente.
Existem cerca de 12 a 15 diferentes espécies de jabuticaba. A mais comum é a Sabará, grandemente produtiva e a mais apreciada. Além dessa, outras espécies muito cultivadas são a Paulista, Branca, Rajada e Ponhema.
Nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é considerada uma joia nacional. Objeto de inúmeras pesquisas, a fruta é constantemente associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
Queridinha das dietas, a roxinha é famosa pelo baixo valor calórico. Em 100 g de jabuticaba crua, existem apenas 58 calorias.
Mas cuidado! O alimento é rico em fibras, e o excesso desses componentes pode gerar problemas como inchaços, gases e constipação intestinal.