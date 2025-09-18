Flipar Após anos de atrasos, Titanic II ganha nova data de estreia O ambicioso plano de lançar o Titanic II, réplica moderna do navio afundado em 1912, voltou a ganhar fôlego. O empresário australiano Clive Palmer anunciou que a primeira viagem deve ocorrer em junho de 2027, partindo de Southampton, Inglaterra, segundo o portal Cruise Hive. A iniciativa, porém, segue com um obstáculo essencial. Por Redação Flipar