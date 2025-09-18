Flipar

Homem vestido de Chaves é preso com drogas e chama atenção pelo figurino e pelos trejeitos do personagem

Os fãs de “Chaves” foram surpreendidos com um encontro cheio de emoção entre Maria Antonieta de Las Nieves, a eterna Chiquinha, e Édgar Vivar, conhecido por dar vida ao inesquecível Seu Barriga.

Por Redação Flipar
Reprodução redes sociais

O reencontro foi em 13/8, no Peru, onde os dois trocaram abraços e recordaram momentos marcantes do seriado.

Reprodução redes sociais

Vivar deixou o elenco fixo de “Chaves” em 1992, após enfrentar problemas de saúde ligados ao peso, optando então por seguir novos caminhos artísticos. Ele se dedicou ao teatro e à dublagem, além de interagir+ com fãs nas redes sociais.

Montagem/Reprodução/Divulgação

Aos 78 anos, Maria viajou ao país para apresentações do espetáculo Gran Circo Estelar e aproveitou para rever o amigo de longa data, de 76 anos, que também se apresentava na região. Ela detém o Guinness World Record como a atriz com a carreira mais longa interpretando o mesmo personagem infantil: 48 anos e 261 dias.

Montagem/Divulgação/Record TV

O seriado 'Chaves', criado por Roberto Gómez Bolaños, estreou em 1971 e se tornou um verdadeiro ícone da televisão latino-americana.

Divulgação

Apesar da morte de vários integrantes do elenco, alguns atores ainda estão vivos e preservam o legado da série. Veja, além de Édgar Vivar e Maria Antonieta, quem ainda está por aí!

Divulgação

Florinda Meza (Dona Florinda e Pópis) – Suas personagens foram duas das mais marcantes do seriado. Na vida real, foi casada com Bolaños, que interpretou Chaves e morreu em 2014.

Montagem/Reprodução

Carlos Villagrán (Quico) – Após deixar o programa por desavenças com Bolaños, Villagrán seguiu carreira solo com o personagem e ainda participa de eventos ligados à série até hoje.

Montagem/Reprodução

Ana Lilian de la Macorra (Paty) – Mesmo tendo participado pouco do seriado, Paty ficou marcada entre os fãs. A atriz deixou a TV e hoje atua como psicóloga, mas ainda guarda boas lembranças da época.

Montagem/Reprodução

Recentemente, o retorno de 'Chaves' foi anunciado por streamings disponíveis no Brasil. Veja algumas curiosidades surpreendentes do seriado!

Divulgação

Lugares marcantes â?? Os cenÃ¡rios mais frequentes de 'Chaves' eram o pÃ¡tio central da vila, os apartamentos do Seu Madruga (nÂº 72) e da Dona Florinda (nÂº 14), alÃ©m da sala de aula do Professor Girafales.

ReproduÃ§Ã£o

'Outro gato!' – Uma curiosidade é que o lar da Dona Clotilde — a 'Bruxa do 71' — só foi mostrado uma única vez, em um episódio que na verdade é inteiro fruto da imaginação de Chaves e Chiquinha.

Reprodução

Porta misteriosa – No pátio principal, havia uma escada que dava acesso ao segundo andar da vila, onde uma porta ficava sempre fechada. Raramente os personagens subiam ou desciam por ali.

Reprodução

Cenário fictício – A vila de 'Chaves' nunca existiu fisicamente: ela foi inspirada nos bairros populares da Cidade do México e inteiramente construída nos estúdios da Televisa.

Reprodução

Foram raros os episódios em que os atores apareceram fora dos estúdios. Um deles, o da famosa viagem para Acapulco, é um dos mais lembrados pelos fãs.

Reprodução

Atenção aos detalhes – Já reparou em mudanças nas cores das paredes ou objetos diferentes na decoração do cenário? Isso acontecia por conta do cenário, que era frequentemente desmontado e remontado.

Reprodução

E o barril? – Um dos elementos mais icônicos da série, o barril onde Chaves costumava se esconder, também era cercado de mistérios.

Divulgação

Segundo o site oficial de Chespirito, o personagem não vivia dentro do barril, como muitos pensavam, mas sim na casa nº 8 (que nunca foi mostrada).

Reprodução

O barril, de acordo com a descrição do programa, era usado como refúgio para que Chaves pudesse 'pensar, chorar ou sonhar'.

Reprodução

Veja Mais