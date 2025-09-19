Banana azul existe: textura e sabor inesperados

Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher.