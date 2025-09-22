Flipar Esposa de Bruce Willis sai de casa, fãs reclamam e filhas postam foto rara com ator Tallulah Willis, uma das filhas de Bruce Willis, postou no Instagram uma foto em que aparece com o pai e a irmã Scout. Ultimamente, são raras as fotos desse tipo, já que a demência do ator se agravou. Na foto, elas acarinham o pai, algo que reforça a declaração de Emma Heming, esposa de Bruce, sobre o apoio da família ao astro americano. Por Redação Flipar

Reprodução Instagram Tallulah Willis