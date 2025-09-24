Flipar Justiça nega soltura dos Irmãos Menendez: após 35 anos na cadeia, ainda são "perigo à sociedade" O caso envolvendo os irmãos Menendez - assassinos dos próprios pais - voltou a estar entre os mais comentados recentemente por causa da possibilidade de libertação da dupla, após 35 anos de cadeia. Por Redação Flipar

wikimedia commons/Orsf