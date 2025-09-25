Pra quem não viu: Morte de mulher na piscina da própria casa ressalta necessidade de precaução

Segundo parentes, Carolina Andia, de 34 anos, tomava medicamentos controlados e havia consumido álcool em 10/11/2024. A combinação pode afetar o sistema nervoso, prejudicando a capacidade de reação em situações de emergência.
Mas o ocorrido mostra o quanto é importante, em residências, só entrar em piscinas quando houver alguém por perto. Outra opção para quem se sente inseguro de entrar na piscina é usar equipamentos de proteção. Eles não impedem o lazer e evitam o afogamento.
Piscinas valorizam tanto uma residência que, em Ubatuba, no litoral paulista, vídeos no TikTok bombaram no início de 2024 com o anúncio de um empreendimento: um prédio com piscinas nas varandas.
Algo tão inovador que muita gente achou que era de mentira. O fato é que são mesmo piscinas instaladas nas sacadas do edifício, que tem 6 unidades por andar. O prédio tem 4 pavimentos.
O empreendimento é da VIW Residence e causa mesmo uma curiosidade pela ideia inovadora e pelo efeito visual conquistado, pois a piscina fica visível diante da proteção de vidro que, com a iluminação, ganha um.tom de azul vibrante..
O edifício fica de frente para a Praia Grande, na região central de Ubatuba, e as pessoas, ao nadarem, são vistaas por quem passa pela orla e observa as sacadas do prédio.
Seja num edifício de alto luxo, em apartamentos mais simples ou em casas, a piscina traz bem-estar e uma boa opção de lazer e atividade física. Mas requer manutenção adequada e regular, além de cuidados com segurança.
Por isso, o FLIPAR relaciona aqui as principais dicas e os cuidados para se ter em ambientes com piscinas principalmente quando se tem criança na residência ou no momento de lazer em clubes e pousadas.
Nas piscinas, o cloro desempenha uma função útil ao manter a água da piscina limpa e sem microrganismos que podem provocar doenças. O contato exagerado com essa substância, porém, não é indicado.
Quando se fica por muito tempo na água da piscina, a camada protetora natural da pele diminui, o que leva a uma redução na sua hidratação. O cloro também pode prejudicar os cabelos e, por isso, é importante lavar bem após o banho de piscina e hidratá-los.
Uma sugestão dos especialistas é tomar o bom e famoso 'chuveirão' antes de entrar na piscina. Com isso, a absorção do cloro e os efeitos do sol serão menores.
Outra medida importante é aplicar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de entrar na piscina e aplicar de novo a cada duas horas. O protetor, que as pessoas já usam em praias, também é necessário no ambiente doméstico ou nos hotéis e clubes que têm piscinas.
No caso das crianças, é fundamental manter contato visual, independentemente do tamanho da piscina. Pode até ser piscina plástica. E, mesmo que elas estejam usando boias, é importante ficar atento .
Especialistas aconselham às famílias que têm piscinas em casa que isolem o espelho d'água corretamente com uma lona quando a piscina não estiver em uso ou até grades para evitar que crianças consigam acessar a água sem vigilância.
No caso dos adultos, é bom ficar atento com brincadeiras arriscadas que podem causar acidentes graves. A famosa “briga de galo”, por exemplo, em que uma pessoa fica nas costas da outra, pode resultar em quedas com lesões graves se alguém se chocar com a borda.
Cuidado com os ralos: Antes de entrar na água, é fundamental conferir a segurança dos ralos e o estado das lajotas ao redor da piscina. Dependendo da pressão, ralos podem sugar cabelos de crianças, havendo até casos de morte por afogamento.
Em ambientes como piscinas públicas, clubes, hotéis ou resorts, é importante ficar atento a placas com orientações de segurança.E a presença dos guarda-vidas é fundamental.
Verifique se há guarda-vidas a postos para uma eventualidade. Aproveite para tirar alguma dúvida com ele e fique atento ao comportamento de quem está na mesma piscina.
Tomando todas as precauções, as piscinas são um bom recurso para espantar o calor e ter momentos agradáveis ao lado da família e de amigos.