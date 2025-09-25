Flipar

Pra quem não viu: Brasileiro foi o quinto turista morto em Ibiza desde abril

A morte do brasileiro Lucca Cambraia Braga Ferreira, que caiu da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha, chamou a atenção para um detalhe intrigante.

Só entre o fim de abril e o início de agosto, cinco turistas já morreram no badalado destino espanhol.

Lucca tinha 26 anos e estava de férias na ilha quando sofreu a queda. As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação.

O brasileiro era natural de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e era muito ativo nas redes sociais.

No fim de julho, o jogador escocês de hóquei no gelo Gary Kelly, de 19 anos, morreu ao cair da sacada do 3º andar do Ibiza Rocks Hotel durante a madrugada.

O hotel de quatro estrelas chegou a suspender temporariamente seus eventos turísticos após o ocorrido. O caso foi considerado uma morte acidental pelas autoridades espanholas.

Poucos dias antes, em 7 de julho, o também escocês Evan Thomson, de 26 anos, morreu após cair do 6º andar enquanto comemorava seu aniversário com amigos.

Na ocasião, a família da vítima criticou a resposta do hotel, alegando que as festividades foram retomadas menos de uma hora e meia após a tragédia.

'A resposta do hotel foi de partir o coração, quase como se nunca tivesse acontecido. Rezo para que nenhuma outra família passe por isso”, declarou Teila, irmã de Evan, na ocasião.

Em abril, mais mortes ocorreram no mesmo hotel. No dia 30, uma turista britânica de 33 anos sofreu uma parada cardíaca e morreu antes da chegada dos paramédicos.

Nesse caso, as autoridades informaram que não havia sinais de crime.

Quatro dias antes, em 26 de abril, uma jovem italiana de 19 anos caiu do quarto andar ao tentar entrar em seu quarto pela varanda, pois estava sem o cartão de acesso.

Segundo as investigações, ela havia chegado à ilha no dia anterior e foi encontrada morta na manhã seguinte.

Ibiza, uma das ilhas Baleares na Espanha, é mundialmente famosa por suas festas eletrônicas e vida noturna vibrante.

A ilha atrai milhões de turistas anualmente, que vão em busca de festas lendárias em clubes de renome mundial, como Pacha e Amnesia.

Além da agitação, Ibiza também oferece paisagens paradisíacas, como as praias de Ses Salines e Cala Comte.

A capital, Eivissa, possui um charmoso centro histórico murado conhecido como Dalt Vila, declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.

A ilha é acessível por voos e balsas, principalmente a partir de Barcelona e Valência.

