Praia em Santa Catarina atrai surfistas com ondas gigantes

A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho.
A 'Big Waves Brasil' (BWB) foi a responsável pela medição.
Com a fama, a Laje da Jagua, como é conhecida, foi comparada a Nazaré, em Portugal, e Teahupoo, no Taiti.
O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho.
Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições e é candidata a tornar Jaguaruna a “Capital Nacional da Maior Onda do Brasil”.
O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples.
Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como 'big riders', precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local.
A partida é feita pela Praia da Jagua e é organizada pelo idealizador da Big Waves Brasil, Thiago Jacaré.
Por conta das ondas gigantes, a região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.
Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial.
Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação.
'Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, indicando e alertando para os perigo para a navegação', explicou o historiador e arqueólogo, Alexandro Demathe.
As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de 'empinamento' ('shoaling', em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície.
Além de Jaguaruna, vários locais ao redor do mundo são famosos e reverenciados pela comunidade do surfe por gerarem ondas gigantes. Confira alguns!
Nazaré, Portugal – É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao “Canhão da Nazaré”, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados.
Jaws, Havaí, Estados Unidos – Uma das ondas mais poderosas do mundo, que pode chegar a 20 metros ou mais. O nome “Jaws” ('mandíbulas') vem da força e velocidade com que as ondas se erguem.
Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa – Mesmo não sendo as ondas mais altas, são frequentemente consideradas as mais 'pesadas' do mundo. Elas quebram sobre um recife de coral extremamente raso, tornando o local um dos mais perigosos para surfistas.
Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao norte de San Francisco, é conhecido por suas ondas de 15 a 20 metros formadas pelo encontro de correntes e fundo rochoso.
Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – O local é conhecido por suas formações peculiares e aterrorizantes. O fundo do mar irregular cria ondas com degraus que fazem a onda quebrar em múltiplas etapas.