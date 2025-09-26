Flipar

Ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo

Uma teoria que surgiu nas redes sociais conectando os filhos da atriz Amber Heard ao bilionário Elon Musk tem dado o que falar. E vai avançando na medida da curiosidade na web.

Por Redação Flipar
Montagem/Reprodução Instagram/Wikimedia Commons

Tudo começou com uma matéria publicada no jornal The Wall Street Journal no dia 15/04/25, alegando que Musk poderia ter um número de filhos muito maior do que os 14 atualmente conhecidos.

Victor Gonzalez Couso - Flickr

De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente.

Reprodução/Instagram

O veículo alega que ele teria uma 'missão' de 'povoar a Terra com pessoas altamente inteligentes' na intenção de 'evitar o apocalipse'.

Victor Gonzalez Couso - Flickr

Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018.

Reprodução/Instagram

Durante o julgamento entre Heard e Johnny Depp, uma amiga da família da atriz revelou que ela e Musk travaram uma batalha judicial sobre embriões congelados — ele queria destruí-los, enquanto Heard desejava usá-los para ter um filho.

Reprodução

Anos depois, em 2021, Amber teve uma filha por barriga de aluguel sem revelar o pai, o que gerou especulações sobre Musk ser o genitor.

Reprodução/Instagram

No fim de 2024, a atriz de 39 anos anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Por enquanto, segue o mistério.

Montagem/Reprodução/Instagram

Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal.

Wikimedia Commons/Gage Skidmore

Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV.

Reprodução Instagram @amberheard

Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como 'Alpha Dog' (2006) e 'Quebrando Regras' (2008 - foto).

Reprodução

Também em 2008, Heard estrelou a comédia 'Segurando as Pontas', ao lado de Seth Rogen e James Franco.

Reprodução

Em 2009, Heard participou de 'Zumbilândia'. O filme, que faz uma paródia dos clássicos de zumbis, foi sucesso de crítica e público.

Reprodução

Outros filmes em que Heard atuou foram: 'O Padrasto' (2009), 'Aterrorizada' (2010), 'Fúria Sobre Rodas' (2011), 'Machete Mata' (2013) e 'A Garota Dinamarquesa' (2015 - foto).

Reprodução

Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em 'Liga da Justiça' (2017), 'Aquaman' (2018) e 'Aquaman 2: O Reino Perdido' (2023).

Divulgação/Warner Bros. Pictures

Na vida pessoal, Amber Heard se envolveu publicamente em relacionamentos com homens e mulheres. Em 2009, ela chegou a ser presa por supostamente ter agredido fisicamente sua então namorada, a fotógrafa Tasya Van Ree.

Flickr - GabboT

Posteriormente, as acusações foram retiradas pela própria Van Ree, que alegou que os policiais “interpretaram mal” o incidente.

Scott Rodgerson/Unsplash

No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de 'Diário de um Jornalista Bêbado' (2011) e se casaram em 2015.

Divulgação

O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais.

Montagem/Reprodução YouTube

O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais.

Reprodução/YouTube

No fim, o jÃºri entendeu que ambos fizeram acusaÃ§Ãµes falsas e difamatÃ³rias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhÃµes de indenizaÃ§Ã£o ao ex-marido.

ReproduÃ§Ã£o/TV

Em um dos episódios mais emblemáticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma história contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois à Jamaica nos anos 1990.

Reprodução/Instagram

Moss não só afirmou que ela escorregou da escada sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente.

Reprodução

Após o julgamento, Heard se mudou para a Espanha com sua filha, afirmando que precisava de mais privacidade e segurança para criar a criança.

Reprodução/YouTube

Veja Mais