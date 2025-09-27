Suposto romance de Liam Neeson e Pamela Anderson enfrenta crise por passado da atriz, diz site

Assange teria vivido um relacionamento com a estrela durante parte do período em que esteve asilado na embaixada do Equador em Londres, entre 2012 e 2019, recebendo visitas constantes dela. Uma fonte ouvida pelo site afirmou que Neeson “luta para superar isso”, sinalizando que a relação estaria na corda bamba.
Apesar das dúvidas, o romance segue cercado de especulações. Embora o casal não tenha assumido oficialmente a relação, gestos de carinho em público e declarações afetuosas alimentaram ainda mais os rumores. Acredita-se que a aproximação tenha começado durante as filmagens da comédia Corra que a Polícia Vem Aí! (2025).
O longa, aliás, marcou um retorno de destaque para Neeson. Com arrecadação de US$ 16,8 milhões no fim de semana de estreia, alcançou a melhor bilheteria do ator nos últimos sete anos, superando O Passageiro.
Além do desempenho nas bilheteiras, a suposta relação com Pamela Anderson ajudou a reforçar a presença do astro na cultura pop e ampliou a repercussão em torno da produção.
Porém, nem todos estão convencidos da autenticidade do romance. O TMZ foi o primeiro a levantar suspeitas de que se trataria de uma jogada de marketing.
O New York Daily News e o jornalista Rob Shuter reforçaram essa linha de pensamento, sugerindo que a história poderia ter sido construída para impulsionar a bilheteria do filme.
Por outro lado, vários veículos - inclusive a famosa revista People - afirmam que a relação existe e tem feito diferença na vida de ambos. No começo de agosto, viralizou na internet um vídeo dos dois recriando uma das cenas românticas mais famosas da história, do filme 'Titanic'.
O alegado romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados.
Seus romances envolveram traições, violência doméstica e crises de ciúmes de companheiros. Anderson teve dois filhos com o primeiro marido, Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe.
Neeson, por sua vez, ficou viúvo desde 2009 e chegou a declarar que havia desistido do amor.
Uma pessoa próxima à Pamela Anderson disse à imprensa que Neeson seria o melhor companheiro que ela já teve.
Além disso, o casal já recebeu até aprovação da ex-cunhada de Neeson, a atriz Joely Richardson. Ela reagiu com emojis de coração a fotos dos dois publicadas por Pamela Anderson.
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar “perdidamente apaixonado” por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo.
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística.
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players’ Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin.
No cinema, começou a ganhar destaque nos anos 1980, atuando em 'Excalibur, a Espada do Poder', de 1981, e 'Rebelião em Alto Mar', de 1984.
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado 'A Lista de Schindler', dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Em 1999, outro papel marcante: o de Qui-Gon Jinn em 'Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma'.
Outros filmes de destaque na carreira de Neeson são: 'Batman Begins', de 2005, e a franquia 'Busca Implacável', na qual ficou marcado como um herói de ação.
'Desconhecido' e 'A Perseguição', ambos lançados em 2011, 'Sem Escalas, de 2014, e 'Silêncio', de 2016, são outros longas importantes na trajetória de Neeson.
Em 2009, o ator viveu uma tragédia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu após um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos.
Liam Neeson agora se reinventa na carreira apostando numa comédia com toques de pastelão. Tem gente que gosta; tem gente que não. Mas o ator deixa a marca por ousar uma mudança radical no tipo de filme e personagem.