Robert De Niro investe em praia que encantou a Princesa Diana

O empreendimento, chamado 'The Beach Club Barbuda', ocupará 3 km de areia e contará com um hotel com 17 vilas de até 560 metros quadrados, além de 25 vilas à beira-mar com home theater, adegas e jardins privativos. Algumas unidades serão vendidas por até 12 milhões de dólares.
A inauguração está prevista para início de 2026, e o projeto é descrito como um resort de 'baixo impacto e natureza em primeiro lugar', com foco em privacidade e sofisticação. De Niro, que já possui uma casa na ilha, participa ativamente do design e da gestão do projeto, ao lado de dois sócios.
Aos 82 anos e vencedor de duas estatuetas do Oscar, o ator revelou que conheceu a praia durante um almoço, após um passeio de barco partindo de Antígua. Naquele momento, já imaginava transformar o local em um complexo hoteleiro de luxo.
Um dos maiores astros do cinema mundial, o ator Robert De Niro completa 82 anos neste 17 de agosto. E sem receio de falar o que pensa. Em junho de 2025, ele voltou a apoiar a filha Airyn De Niro publicamente, após a jovem se assumir uma mulher trans.
A primeira fala do ator em defesa à filha havia ocorrido um mês antes. Airyn De Niro, de 29 anos, é fruto do relacionamento dele com a atriz Toukie Smith.
De Niro opinou sobre paternidade e reforçou o apoio incondicional aos filhos. 'Há coisas que se pode fazer e outras não, mas a principal é apoiar os filhos. Se não estão fazendo coisas destrutivas consigo mesmos, tem que apoiá-los. E eles precisam saber que você os apoia. Sempre!'.
Ligado na rede! Parceiros de longa data no cinema, De Niro e o diretor Martin Scorsese, 82, entraram em uma trend viral que circulou nas redes sociais no meio de 2025. O objetivo era que um amigo fizesse chamada de vídeo para o outro a fim de dar 'boa noite'. O cineasta achou estranha a ligação do colega, até ficar ciente sobre o viral.
Robert De Niro, que estreou ao lado de Ben Stiller os três primeiros filmes de 'Entrando Numa Fria', está na quarta produção da franquia. A chegada aos cinemas será apenas em 25 de novembro de 2026. Ele, aliás, já estaria em análise do roteiro da sigilosa trama, de acordo com o The Hollywood Reporter.
Também em maio deste ano, De Niro recebeu uma Palma de Ouro honorária na 78ª edição do Festival de Cannes. Foi uma das maiores honrarias de Cannes por sua contribuição para o cinema e para a arte.
O prêmio foi entregue no dia 13 de maio, sucedido por uma palestra do astro no palco do Teatro Debussy. O ator Leonardo DiCaprio, que acumula trabalhos com o gênio, foi o responsável pela entrega da homenagem.
Além do seu trabalho como ator, De Niro foi reverenciado pela grande dedicação na revitalização da cena artística de Nova York (EUA), ao fundar o Festival de Tribeca, em 2002.
Em seu discurso, o homenageado fez críticas a Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. O ator afirmou que o corte ao financiamento e ao apoio às artes, humanidades e educação, além do anúncio de uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA, são ataques 'inaceitáveis'.
Em novembro de 2023, De Niro havia reclamado de censura em seu discurso na premiação do Gotham Awards. Na ocasião, ficou irritado ao perceber que sua fala não estava no teleprompter. Ele pretendia ler um texto com críticas a Trump, então ex-presidente americano.
Depois de se tornar uma lenda viva do cinema, o ator Robert De Niro tentou emplacar mais um sucesso no streaming. Em fevereiro de 2025, estreou a minissérie de suspense 'Dia Zero', com o papel principal.
Enquanto lidou com desinformação e conflitos entre interesses do governo e do setor privado, Mullen precisou enfrentar seus próprios segredos para salvar o país.
A minissérie teve seis episódios no total e todos eles foram disponilizados na Netflix.
Além de De Niro, estiveram no elenco outros nomes conhecidos como Jesse Plemons (“Breaking Bad”), Lizzy Caplan (“Meninas Malvadas”) e Angela Bassett (“Pantera Negra”).
Nascido em Nova York em 1943, De Niro é filho de dois artistas plásticos, Robert De Niro Sr. e Virginia Admiral, que se separaram quando ele ainda era criança.
Ele foi criado principalmente pela mãe — que também era poetisa — em Manhattan, onde começou a mostrar interesse pelo teatro e pelo cinema ainda jovem.
Embora tenha iniciado sua carreira no cinema no final dos anos 60, mas foi na década de 70 que ele realmente começou a chamar a atenção do público e da crítica.
Sua atuação em 'A Última Batalha de um Jogador' (1973) rendeu elogios da crítica especializada.
Porém, foi sua colaboração com o diretor Martin Scorsese em 'Caminhos Perigosos' (1973) que marcou o início de uma das parcerias mais célebres do cinema.
A parceria deu origem a uma série de filmes icônicos, como 'Taxi Driver' (1976), em que De Niro interpretou o problemático Travis Bickle. Sua frase 'You talking to me?' tornou-se uma das mais famosas da história do cinema.
O papel o projetou para a fama e lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar.
Em 1974, De Niro interpretou o jovem Vito Corleone em 'O Poderoso Chefão II', dirigido por Francis Ford Coppola.
A atuação rendeu a De Niro seu primeiro Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, consolidando sua posição como um dos melhores atores da geração.
Em 'Touro Indomável' (1980), De Niro engordou mais de 25 kg para interpretar o boxeador Jake LaMotta, em uma performance que lhe rendeu seu segundo Oscar, dessa vez de Melhor Ator.
Além de vencer duas vezes e ser indicado por 'Taxi Driver', De Niro ainda concorreu ao Oscar outras seis vezes, sendo a última delas por 'Assassino da Lua das Flores' (2024).
Nos anos seguintes, De Niro continuou a trabalhar em vários filmes de sucesso, como 'O Franco Atirador' (1978), 'Os Bons Companheiros' (1990), 'Cabo do Medo' (1991), 'Cassino' (1995), e 'Fogo Contra Fogo' (1995).
Ele também demonstrou seu talento para a comédia em filmes como 'Fuga à Meia-Noite' (1988), 'Máfia no Divã' (1999) e 'Entrando Numa Fria' (2000).
Além de engordar ou emagrecer drasticamente, ele já aprendeu a falar diferentes idiomas, praticou artes marciais e até mesmo passou um tempo trabalhando em uma churrascaria para se preparar para um papel.
Mais recentemente, o ator voltou a reforçar a parceria com Scorsese e atuou em dois filmes dele: 'O Irlandês' (2019) e 'Assassinos da Lua das Flores' (2023).
Além de atuar, De Niro possui sua própria produtora, a TriBeCa Productions, desde 1989. O nome é uma homenagem ao bairro de Nova York onde nasceu.
Na vida pessoal, De Niro foi casado duas vezes: com Diahnne Abbott (de 1976 a 1988) e com Grace Hightower (de 1997 a 2018).
De Niro é pai de sete filhos, frutos de quatro diferentes relacionamentos. A última filha, Gia, veio 2023, quando o ator já tinha 80 anos.