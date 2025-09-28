Maior shopping da América Latina fica no Brasil

Com 579 lojas, três praças de alimentação e 13 salas de cinema, o espaço ainda surpreende por abrigar o Playcenter Family, um parque de diversões dentro do complexo.
Com quase 440 mil metros quadrados de área construída, o Aricanduva é tão extenso que seus corredores receberam nomes de bairros e ruas da região para facilitar a circulação. Uma visita completa leva de duas a três horas, reunindo consumo, lazer e entretenimento num único destino.
Os shoppings, hoje em dia, são ambientes que, além do grande número de lojas para compras, oferecem espaços de lazer cada vez mais procurados pelos condumidores. Afinal, geralmente têm conforto e segurança. Conheça grandes shoppings pelo mundo!
West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) - O empreendimento abrange 800 lojas e variadas alternativas de entretenimento como um parque aquático interno, pista de patinação no gelo, montanha russa e minipista de golfe.
É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos.
Cevahir Mall (Istambul, Turquia) - Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente.
O Cevahir também é um dos shoppings mais modernos. Tem 343 lojas, 34 restaurantes fast-food, 14 restaurantes exclusivos, 12 salas de cinema, teatro, pistas de bolich, e parque de diversões, até com montanha-russa. Sua praça de alimentação pode receber cinco mil pessoas.
Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) - O terreno escolhido para sua construção era um pântano, o que exigiu longo e árduo trabalho da engenharia para torná-lo apropriado.
Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos.
Central Word (Bangkok, Tailândia) - O empreendimento começou a funcionar em 2006, mas quatro anos depois um incêndio interrompeu seu funcionamento até 2012, quando a sua reforma foi concluída.
Com a obra, houve ampliação do shopping, que passou a abranger 600 lojas, um centro de convenções, um estacionamento subterrâneo para sete mil carros, hotel 5 estrelas e opções de lazer como pista de patinação no gelo.
Utama Shopping Center (Selangor, Malásia) - Funciona desde 1995, numa região que antes era uma mina de estanho. Oito anos depois passou por ampliação e atualmente tem 650 lojas, numa área de 465 mil m².
O shopping tem um hotel 5 estrelas, um prédio no formato de torre com escritórios, espaço para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espécies.
SM City North Edsa (Quezon City, Filipinas) - Pioneiro na concepção de ‘compras com lazer’, foi aberto em 1985 e ampliado em 2006. Dois anos depois recebeu um anexo.
Tem 1.100 lojas, teatro para 1.200 pessoas e pistas de boliche. Em 2009, o shopping adicionou um sistema de ventilação que usar a brisa do mar na ventilação do prédio e, assim, reduzindo a dependência do ar condicionado.
Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de m². Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos.
Tem espaço para lazer de crianças, pista de patinação no gelo e o maior aquário (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposição. Por sinal, em 2011, com 54 milhões de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria 'compra e lazer'.
A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores.
Golden Resources Mall (Pequim, China) - Em 2004, ao ser inaugurado, era o maior shopping do mundo. Mas perdeu o posto em menos de um ano. Tem mil lojas em seis pisos.
Há críticas sobre o valor investido nesse empreendimento. Afinal, não houve o retorno esperado, pois há pouca circulação de visitantes levando em conta a sua extensão. Suas obras duraram apenas dois anos devido à tecnologia de construção pré-fabricada.
South China Mall (Hong Kong, território autônomo na China) - Tem uma área de um milhão de m². No entanto, é considerado fantasma, pois não há quase lojas. 95% dos seus 2.350 boxes estão vazios desde a inauguração em 2005, devido à localização e a problemas financeiros.
Apesar disso, o shopping tem uma zona que reflete a cultura de outras partes do mundo como a gastronomia e moda da Califórnia e São Francisco, nos EUA; Amsterdã, na Holanda e Paris, na França. E tem umm canal para passeio dos visitantes.