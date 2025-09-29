Morta por infecção no sistema nervoso, Paulinha Abelha recebe homenagem em DVD

O evento, ocorrido no dia 9/8/2-25, portanto, uma semana antes da data de aniversário de Paulinha Abelha —, aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, com público de 15 mil pessoas e ingressos esgotados. O projeto foi iniciado há dois anos, portanto, no ano anterior à morte da cantora.
O momento mais emocionante foi a homenagem a Paulinha. Um show de drones formou o rosto da cantora e o símbolo de uma abelha no céu, enquanto a banda cantava sucessos como 'Louca Por Ti' e 'Paulinha', eternizados por sua voz.
Em março de 2025, o viúvo Clevinho Santos revelou estar em um novo relacionamento, três anos após a morte de Paulinha. Apesar do namoro com a influenciadora Gabrielly Lopes, ele continua prestando homenagens à cantora em datas marcantes como o aniversário dela e o Dia dos Finados.
Relembre, a seguir, a trajetória da artista musical e sua morte precoce que abalou os fãs!
Paulinha Abelha morreu no dia 23/02/22, devido a uma infecção grave no Sistema Nervoso Central. Ela tinha 43 anos. A cantora passou por vários dias internada em um hospital em Aracaju, mas não resistiu. A infecção causou problemas em diversos órgãos.
Na época, um laudo preliminar havia sido divulgado dando conta de que a cantora havia ingerido remédios para emagrecer, que poderiam ter agravado seu estado.
O laudo médico foi assinado pelo médico Nelson Bruni C. Freitas, que foi contratado pela banda para avaliar os profissionais do hospital, os remédios prescritos e a certidão de óbito.
'Exames realizados (Liquor) evidenciam uma infecção em Sistema Nervoso Central, com a celularidade demonstrando a hipótese diagnóstica de uma Meningite', afirmou um trecho do documento.
'Não foi evidenciada a presença de conduta médica inadequada durante sua internação hospitalar. O tratamento instituído pelos hospitais seguiu o protocolo específico e bibliografia médica atual', concluiu.
Paulinha começou a se sentir mal assim que chegou a Sergipe, onde morava. Ela tinha ido fazer uma turnê em São Paulo. Após alguns dias, a família e a banda tentaram levá-la de volta para a capital paulista, mas o estado da cantora não permitia.
Alguns dias antes de ser internada, ela deu uma entrevista ao 'Podpah' afirmando que se sentiu mal antes de entrar no estúdio:
'Eu senti um 'passamento', um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso', contou.
Paula de Menezes Nascimento LeÃ§a Viana nasceu na cidade de SimÃ£o Dias, no interior de Sergipe, em 16 de agosto de 1978. Ela comeÃ§ou a cantar com 12 anos, em trios elÃ©tricos de Sergipe.
Depois, ela investiu em uma banda chamada Flor de Mel, que não deu o retorno financeiro esperado e, por isso, ela desistiu do projeto. Pouco depois, Paulinha entrou para a banda Panela de Barro. Lá, ela ficou por três anos.
Paulinha Abelha foi convidada para entrar no time do Calcinha Preta em 1998. Quem a descobriu foi o empresário e produtor musical Gilton Andrade (foto), que montou a banda. Outro grande trabalho foi montar o Mulheres Perdidas.
Paulinha deixou a banda em 2010, quando resolveu apostar em duplas e outras bandas. No entanto, ela retornou em 2018 e não saiu desde então.
O Calcinha Preta toca forró e foi fundado em 1995. O nome veio após uma consulta popular. A banda tem vários sucessos. Um deles se chama 'Paulinha', uma música em homenagem à cantora, lançada em 2007.
Dois anos depois, veio 'Você Não Vale Nada', que foi tema da novela 'Caminho das Índias' (2009) e ficou muito popular em todo o Brasil. Para muitos, este é o maior sucesso do grupo sergipano.
Outro grande sucesso do Calcinha veio em 2014, quando lançou 'Todo Mundo Tem Um Sonho Pra Realizar', uma paródia de 'When I Was Your Man', do cantor americano Bruno Mars.
Em 2021, a banda passou por outra tragédia e perdeu Sidney Chuchu, integrante da primeira formação do grupo. Ele foi assassinado dentro de casa e tinha 57 anos.
O Calcinha Preta chegou a ficar cerca de 40 dias de luto depois da morte da cantora. A banda continua na ativa até hoje (16/08/25).
Paulinha foi casada duas vezes, com o cantor Marlus Viana (de 2003 a 2015) e com o dançarino Clevinho Santos (de 2017 a 2022).