Flipar Homenagem saiu pela culatra: famosos ficam pavorosos em estátuas de cera de museu polonês A cidade de Cracóvia, na Polônia, tem um museu que viralizou nas redes sociais depois que um tik toker passou por lá, achou tudo pavoroso e postou as esculturas tenebrosas na rede social. É uma escultura pior do que a outra. Por Redação Flipar

Tomasz Molina wikimedia commons