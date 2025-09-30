Flipar Romance de Liam Neeson e Pamela Anderson enfrenta crise por passado da atriz, diz site O romance entre Liam Neeson e Pamela Anderson, um dos assuntos mais comentados no mundo das celebridades em 2025, pode estar enfrentando turbulências. Segundo o Page Six, o ator estaria desconfortável com a proximidade da atriz com Julian Assange, fundador do WikiLeaks e antigo affair de Pamela. Por Redação Flipar

Instagram