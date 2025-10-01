Flipar Dessa vez não deu para escapar da morte: Influenciador sofre acidente fatal meses após se livrar do câncer Meses depois de se curar de um câncer, o influenciador João Dias de Almeida morreu em um acidente na Rodovia Francisco Alves Negrão, em Itapeva, São Paulo. Por Lance

Reprodução/Redes Sociais