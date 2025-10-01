Dessa vez não deu para escapar da morte: Influenciador sofre acidente fatal meses após se livrar do câncer

Ele tinha 55 anos e estava em seu carro, quando colidiu de frente com um caminhão.
De acordo com a AgÃªncia de Transporte do Estado de SÃ£o Paulo (Artesp), a carreta invadiu a pista contrÃ¡ria no km 270.
Famoso na região onde vivia e nas redes sociais, João tinha mais de 640 mil seguidores no Instagram.
Em sua página, ele compartilhava momentos da rotina na fazenda e de convivência com os animais.
Em julho, ele deu entrevista ao g1 e comentou sobre como o contato com os animais foi essencial durante o tratamento contra o câncer:
'[...] Me ajudaram muito no meu câncer. Minha doença passou, fiz quimioterapia e nem lembro que tive câncer. Fui curado por meio dos meus bichinhos', afirmou na época.
Amigos da família relataram que a morte de João foi recebida com grande choque e tristeza.
Suas redes sociais foram inundadas por mensagens de homenagem e pesar.
João foi diagnosticado com câncer no reto em janeiro de 2024. Após dez meses de tratamento e cirurgia, ele afirmou que estava curado.
Ele começou a 'vida de influenciador' em 2020, quando passou a postar vídeos com seu cão Jack, um border collie de sete anos.
João cuidava de diversos animais, como cães, aves e até javalis que foram resgatados ainda filhotes.
Outros animais menos 'convencionais' também conviveram com João como veados, tucanos, cachorros-do-mato e quatis.
Apesar do sucesso online, João afirmava não monetizar seus vídeos nem ter interesse em lucrar com eles.
'Não estou precisando de dinheiro [...] Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ter que perder. Eu tenho compromisso com os meus seguidores', declarou ao g1 em junho.