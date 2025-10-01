Flipar

Serpente Naja tenta atacar menino de 2 anos, mas é ele que mata a cobra

Na Ãndia, um menino de apenas 2 anos mordeu e matou uma cobra naja, apÃ³s ser atacado pelo animal dentro de casa. Foi na vila de Bankatwa, no estado de Bihar.

Por Lance
Chandan Singh wikimedia commons

Govinda Kumar estava brincando quando a cobra de um metro de comprimento se enrolou nas mãos dele e tentou atacar. O garoto nao gritou nem chorou. Mordeu a cabeça da serpente, que morreu na hora.

Kamalnv wikimedia commons

A crianÃ§a foi levada para o hospital porque chegou a engolir veneno da cobra. E a naja Ã© bastante perigosa. Mas ele se recuperou bem apÃ³s receber antÃ­doto. O caso causou perplexidade entre os mÃ©dicos.

MorphinESTP wikimedia commons

O veneno da naja é neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia e falência respiratória. Algumas espécies também produzem citotoxinas que provocam necrose nos tecidos.

terathopius wikimedia commons

Algumas najas possuem a habilidade de 'cuspir' veneno como forma de defesa. A naja cuspideira projeta o veneno na direção dos olhos do agressor, podendo causar dor intensa e até cegueira.

MorphinESTP - wikimedia commons

Antivenenos específicos foram desenvolvidos para neutralizar o efeito tóxico do veneno das najas. O atendimento rápido é essencial para evitar sequelas graves ou óbito.

Akash M. Deshmukh wikimedia commons

A naja Ã© uma serpente pertencente ao gÃªnero Naja, da famÃ­lia Elapidae, famosa por seu capelo expansÃ­vel. Esse â??capuzâ? Ã© formado por costelas alongadas que se abrem quando o animal se sente ameaÃ§ado.

MorphinESTP - wikimedia commons

Sua origem remonta a milhões de anos, com registros fósseis apontando para linhagens que evoluíram na Ásia e África. As najas são algumas das cobras mais antigas com estratégias defensivas visuais bem desenvolvidas.

Vasilyan, D.; ?er?anský, A.; Szyndlar, Z.; Mörs, T. wikimedia commons

Historicamente, essas serpentes são reverenciadas e temidas em várias culturas. No Egito antigo, a naja era símbolo de proteção e associada à deusa Wadjet, protetora dos faraós.

RootOfAllLight - wikimedia commons

Atualmente, elas estão presentes em boa parte da África e Ásia. Espécies como a naja-indiana e a naja-egípcia são amplamente conhecidas por sua aparência distinta e comportamento defensivo.

LiCheng Shih wikimedia commons

Seu habitat natural varia bastante, incluindo florestas tropicais, savanas, desertos e áreas agrícolas. Adaptam-se bem a ambientes com boa oferta de presas e locais para se esconder.

MorphinESTP - wikimedia commons

Muitas espécies vivem próximas de áreas urbanas, o que aumenta os encontros com humanos. Em vilas e plantações, essas cobras procuram roedores, sapos e pequenos répteis como alimento.

Musthaq Nazeer por Pixabay

A alimentação das najas é carnívora, baseada em presas pequenas e fáceis de engolir. Usam o veneno para imobilizar a presa antes de engoli-la por inteiro, como todas as serpentes.

Tontanthailand wikimedia commons

Embora perigosas, as najas não atacam sem provocação. Geralmente, fogem do confronto e só erguem o capelo e sibilam quando se sentem encurraladas ou ameaçadas.

Department of Sustainability & Environment wikkimedia commons

Essas serpentes podem atingir até 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie. Seu corpo é delgado, e as cores variam entre marrom, preto, cinza ou amarelado.

rasenior wikimedia commons

A expectativa de vida das najas em ambiente natural gira em torno de 15 a 20 anos. Em cativeiro, com menos riscos e alimentação controlada, algumas vivem ainda mais.

Ricardo Lima wikimedia commons

A reprodução é ovípara, com a fêmea colocando entre 10 e 30 ovos por ninhada. Os filhotes nascem totalmente formados e já possuem veneno ativo desde o nascimento.

Biswarup Ganguly wikimedia commons

O comportamento das najas Ã© geralmente solitÃ¡rio, sendo mais ativas durante o crepÃºsculo ou Ã  noite. Passam o dia escondidas sob troncos, pedras ou em tocas abandonadas.

Dawson wikimedia commons

Muitos países com incidência de najas promovem campanhas educativas para reduzir acidentes. Orientações incluem não se aproximar, manter o ambiente limpo e procurar ajuda médica em caso de mordida.

JonRichfield - wikimedia commons

Apesar de perigosas, as najas desempenham papel importante no equilíbrio ecológico. Ao controlar populações de roedores, contribuem para o controle de pragas agrícolas.

Danny S wikimedia commons

Além do impacto médico, a naja exerce fascínio cultural e simbólico em várias sociedades. É comum vê-la representada em danças, tatuagens, esculturas e filmes, inclusive com os chamados 'encantadores de serpentes', que tocam para que a cobra se erga numa espécie de dança.

Ktorrespr - wikimedia commons

Preservar seu habitat e evitar confrontos desnecessÃ¡rios sÃ£o formas de convivÃªncia equilibrada. Conhecer sua biologia e comportamento Ã© essencial para respeitar e proteger essa espÃ©cie fascinante.

Oxus4 - wikimedia commons

Veja Mais