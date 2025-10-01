Deixou o Brasil e a profissão: Ex-galã de novelas, Leonardo Vieira se dedica a nova atividade em Portugal

Afastado da televisão nacional desde 2016, quando participou de “Os Dez Mandamentos”, na Record, o ator brasileiro está radicado em Portugal desde 2018, onde vive com o marido, Leandro Fonseca.
Em suas redes sociais, Vieira compartilha momentos do seu dia a dia como ceramista.
“Já percebi que será um eterno aprendizado. Todo dia é um dia novo e diferente do anterior”, escreveu em uma das legendas.
Em uma das publicações no perfil, ele se apresenta como 'Leo do Rio, ceramista'.
Ele explica que o perfil é dedicado 'à feitura e à admiração desse milenar artefato utilitário e de arte', destacando a troca de técnicas, aprendizados e alto envolvimento com a matéria-prima.
Essa motivação o levou a buscar refúgio em Portugal, onde diz não sofrer mais esse tipo de perseguição.
Nascido no Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1968, Leonardo de Pinho Vieira iniciou sua carreira artística ainda jovem e conquistou o público com talento, versatilidade e carisma.
Sua estreia na televisão aconteceu na Rede Manchete em 1990, quando interpretou Pedro na novela “A História de Ana Raio e Zé Trovão”.
O reconhecimento nacional veio em 1993, ao viver José Inocêncio na primeira fase de “Renascer”, da Rede Globo.
No mesmo ano, assumiu o protagonismo em “Sonho Meu”, também na Globo.
Na trama, interpretou Lucas Candeias de Sá, personagem que o transformou em um dos galãs mais lembrados da década.
Em 2005, Leonardo iniciou uma nova fase de sua carreira ao assinar contrato com a Rede Record. Na emissora, destacou-se como o vilão Vitor Lopo Júnior na novela “Prova de Amor”.
Ele é casado com Leandro Fonseca desde 2018, após dez anos de relacionamento.
Ele mostra o processo de criação no ateliê, os desafios e avanços, além das peças produzidas - sobretudo vasos de barro.
A mudança de país representou mais que uma alteração geográfica para o ator. Em entrevista ao jornal “Extra” em maio de 2020, ele revelou que enfrentava ameaças de morte no Brasil em razão de não ser hétero.
