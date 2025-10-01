Flipar

Deixou o Brasil e a profissão: Ex-galã de novelas, Leonardo Vieira se dedica a nova atividade em Portugal

Rosto conhecido em telenovelas da Globo entre os anos 1990 e 2000, Leonardo Vieira reinventou sua vida ao trocar os estúdios pelo ateliê de cerâmica.

Afastado da televisão nacional desde 2016, quando participou de “Os Dez Mandamentos”, na Record, o ator brasileiro está radicado em Portugal desde 2018, onde vive com o marido, Leandro Fonseca.

Em suas redes sociais, Vieira compartilha momentos do seu dia a dia como ceramista.

Ele mostra o processo de criaÃ§Ã£o no ateliÃª, os desafios e avanÃ§os, alÃ©m das peÃ§as produzidas - sobretudo vasos de barro.

“Já percebi que será um eterno aprendizado. Todo dia é um dia novo e diferente do anterior”, escreveu em uma das legendas.

Em uma das publicações no perfil, ele se apresenta como 'Leo do Rio, ceramista'.

Ele explica que o perfil é dedicado 'à feitura e à admiração desse milenar artefato utilitário e de arte', destacando a troca de técnicas, aprendizados e alto envolvimento com a matéria-prima.

A mudanÃ§a de paÃ­s representou mais que uma alteraÃ§Ã£o geogrÃ¡fica para o ator. Em entrevista ao jornal â??Extraâ? em maio de 2020, ele revelou que enfrentava ameaÃ§as de morte no Brasil em razÃ£o de nÃ£o ser hÃ©tero.

Essa motivação o levou a buscar refúgio em Portugal, onde diz não sofrer mais esse tipo de perseguição.

Nascido no Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1968, Leonardo de Pinho Vieira iniciou sua carreira artística ainda jovem e conquistou o público com talento, versatilidade e carisma.

Sua estreia na televisão aconteceu na Rede Manchete em 1990, quando interpretou Pedro na novela “A História de Ana Raio e Zé Trovão”.

O reconhecimento nacional veio em 1993, ao viver José Inocêncio na primeira fase de “Renascer”, da Rede Globo.

No mesmo ano, assumiu o protagonismo em “Sonho Meu”, também na Globo.

Na trama, interpretou Lucas Candeias de Sá, personagem que o transformou em um dos galãs mais lembrados da década.

Anos mais tarde, em 2004, voltou a brilhar na emissora ao dar vida a Leandro Ferreira da Silva em â??Senhora do Destinoâ?, um dos maiores sucessos de audiÃªncia da teledramaturgia brasileira.

Em 2005, Leonardo iniciou uma nova fase de sua carreira ao assinar contrato com a Rede Record. Na emissora, destacou-se como o vilão Vitor Lopo Júnior na novela “Prova de Amor”.

Na Record, ele ainda atuou em â??Vidas em Jogoâ?, â??JosÃ© do Egitoâ?, â??VitÃ³riaâ?, e â??Os Dez Mandamentosâ?, sua Ãºltima apariÃ§Ã£o na televisÃ£o.

Ele é casado com Leandro Fonseca desde 2018, após dez anos de relacionamento.

