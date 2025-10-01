Flipar

Face a face: Sósias de famosos que fazem sucesso na internet

Você já se deparou com alguém tão parecido com um famoso que chegou a duvidar se era mesmo a celebridade?

Por Lance
Reprodução dos Instagram @acintialopes

Algumas pessoas comuns impressionam por se parecerem fisicamente com artistas, atletas e personalidades conhecidas. Conheça 'clones' de famosos que fazem sucesso na web!

Montagem/Reprodução

Ronaldinho Gaúcho – José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020.

Arquivo Pessoal/José Robson Batista

Will Smith – Com 3,6 milhões de seguidores no Instagram, o baiano Naio Barreto não é só é sósia do astro de Hollywood como realizou o sonho de conhecer o ator em 2024.

Reprodução/Instagram @willsmith e @willbaiano

Martin Lawrence – Assim como o 'Will Smith baiano', Cleber Santos se tornou o “Martin Lawrence baiano” nas redes sociais. Achou parecido?

Reprodução/Instagram @martinlawrence e @martinbaiano

Filipe Ret – Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado.

Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Neymar – Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro.

Montagem/Reprodução/Instagram

Jade Picon â?? A fotÃ³grafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhanÃ§a com a a influencer e ex-BBB Jade Picon.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram @jadepicon e @aliceepah

Rihanna â?? A brasileira Priscila Beatrice tem 1,7 milhÃ£o de seguidores no Instagram e jÃ¡ foi confundida com a cantora em um restaurante na Turquia.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram @badgalriri e @priscila.beatrice

Keanu Reeves â?? Marcos Jeeves tem mais de 470 mil seguidores no Instagram e Ã© conhecido como o 'John Wick' brasileiro.

Montagem/DivulgaÃ§Ã£o/ReproduÃ§Ã£o Instagram

Angelina Jolie â?? Natural de Sorocaba (SP), Scheila Lima nÃ£o sÃ³ Ã© parecida como trabalha como sÃ³sia da atriz norte-americana e jÃ¡ participou de vÃ¡rios eventos.

Foreign and Commonwealth Office/WikimÃ©dia Commons e Instagram @sheilaalima

Marília Mendonça – Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da 'Rainha do sofrência'.

Montagem/Reprodução/Instagram

Ana Paula ArÃ³sio â?? Rafaela Romolo tem uma histÃ³ria curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula ArÃ³sio no inÃ­cio dos anos 2000, quando ainda era crianÃ§a. Em 2023, ela fez um ensaio fotogrÃ¡fico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz.

Montagem/ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Lionel Messi â?? O sÃ³sia brasileiro do jogador argentino Ã© de Palmas (TO) e faz sucesso na internet.

ReproduÃ§Ã£o dos Instagrams @leomessi e @sosiadomessi10

Taylor Swift – A tiktoker norte-americana Ashley (à dir.) viralizou em 2021 por conta da semelhança impressionante com a cantora.

Montagem/Divulgação/Reprodução TikTok

Sandy – A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais.

Reprodução dos Instagrams @sandyoficial e @jeh_artes

Katy Perry – A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista.

Divulgação e reprodução de Instagram

Megan Fox – A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk começou a ganhar fama em 2024 como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.

Reprodução/Instagram @Meganfox e @taramaekirk

Justin Bieber – Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista.

Reprodução dos Instagrams @justinbieber e @marcellyriekmannfansclube

Veja Mais