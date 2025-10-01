Aos 70 anos, assassino de John Lennon continua encarcerado: todos os pedidos de soltura negados

Daniella Perez - A atriz, de 22 anos, foi morta a facadas em 18/12/1992 por Guilherme de Pádua (os dois na foto), com quem fazia par romântico na novela De Corpo e Alma. Ele e a mulher Paula, que tinha ciúmes doentios de Daniella e foi cúmplice no crime, foram condenados a 19 anos de prisão. Cumpriram seis.