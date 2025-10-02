Flipar

Ave assustadora mata os irmãos e caça até crocodilos

A Cegonha-bico-de-sapato, encontrada na África, é conhecida por sua aparência assustadora e fama de ser 'comedora de crocodilos'. Conheça mais sobre essa ave exótica!

Wikimedia Commons/Olaf Oliviero Riemer

O bico da Cegonha-bico-de-sapato é enorme (o terceiro maior entre as aves do mundo), e ela pode chegar a medir 1,5 metro de altura!

pixabay

Inclusive, seu nome vem justamente pelo formato de seu bico, que se assemelha ao de um sapato velho.

Markéta Klimešová por Pixabay

Essas aves são comuns em áreas pantanosas e se alimentam principalmente de peixes, como o peixe-gato.

reprodução bbc

No entanto, elas também podem caçar presas maiores, como enguias, cobras e até filhotes de crocodilo, conforme relatado no Journal of African Ornithology.

wikimedia commons Bildflut

Ao contrário de outras aves que vivem em bandos, a Cegonha-bico-de-sapato mantém um estilo de vida solitário.

Julius H. por Pixabay

Cada ninhada pode ter até três ovos, mas é comum que apenas um filhote sobreviva até a fase adulta, devido à competição intensa entre irmãos.

reprodução bbc

O primeiro a nascer geralmente luta contra os mais novos por comida e pode até matá-los para garantir que seja o único a ganhar alimento.

reprodução bbc

Um documentário da BBC chegou a mostrar como o filhote mais velho morde os mais novos, que acabam sendo negligenciados pela mãe.

reprodução bbc

Além de ser grande e ter uma aparência peculiar, essa ave também emite um som que alguns descrevem como parecido com o de uma metralhadora.

reprodução

A Cegonha-bico-de-sapato é um predador que pode até mesmo engolir uma presa inteira, a depender do tamanho.

reprodução bbc

Essa ave paciente espreita suas presas em pântanos e lagos rasos, permanecendo imóvel por longos períodos até o momento oportuno para atacar com precisão mortal.

reprodução bbc

Essa ave é a única espécie do gênero Balaeniceps e da família Balaenicipitidae. De acordo com a LiveScience, seus parentes mais próximos são os pelicanos.

Andrei Prodan por Pixabay

A ordem dos Pelecaniformes, à qual a a Cegonha-bico-de-sapato pertence, surgiu no final do Cretáceo, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás.

wikimedia commons Olaf Oliviero Riemer

Essa ave pode atingir uma envergadura de até 2,3 metros. Além disso, elas podem viver naturalmente até 30 anos.

reprodução

Atualmente, elas são classificadas como Ameaçadas de Extinção pela União Internacional para Conservação da Natureza.

reprodução bbc

Estima-se que restem entre 5 mil a 8 mil aves Cegonha-bico-de-sapato na natureza.

flickr flowcomm

Mesmo assim, as Cegonhas-bico-de-sapato ainda são uma parte importante do ecossistema africano e desempenham um papel vital no controle das populações de peixes e rãs.

reprodução bbc

Especialistas ressaltam que é importante proteger essas aves magníficas e seus habitats para garantir sua sobrevivência para as gerações futuras.

reprodução bbc

