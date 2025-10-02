Lola Young desmaia durante show em Nova York

Um dia antes, já tinha cancelado participação no Audacy’s We Can Survive. Socorrida, Lola passa bem e agradeceu o apoio dos fãs nas redes sociais. Segundo o empresário Nick Shymansky, a artista é bastante aberta sobre sua saúde mental.
Muitos cantores têm uma agenda recheada de shows e podem eventualmente sentir cansaço ou indisposição. Além disso, outros problemas físicos ou fatores emocionais também podem prejudicar.
Confira aqui uma lista de outros nomes da música que já passaram mal enquanto se apresentavam! Alguns casos foram simples, com rápida recuperação. Outros, porém, foram fatais.
No dia 12/7/2025, o cantor Luciano Rocha morreu aos 38 anos em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vocalista do Grupo Som Baileiro, ele passou mal durante uma apresentação no 9º Rodeio Crioulo Interestadual.
No dia 27/7/2024, Watson Silva, vocalista e guitarrista da banda Maquinários, morreu em Lages, na Serra de Santa Catarina. Ele estava tocando quando passou mal. Algumas pessoas tentaram reanimá-lo e o Serviço de Urgência e Emergência (Samu) chegou a ser chamado, mas ele não resistiu.
Um dos ícones da música pop há uns anos, Justin Bieber vomitou no palco durante um show no Arizona, nos Estados Unidos. Ele estava cantando o refrão da música “Out of Town Girl” quando, de repente, virou de costas e 'jogou para fora' o que estava no estômago. Mas foi algo momentâneo.
A cantora americana Lady Gaga passou mal durante um show em Barcelona, na Espanha. Após o constrangimento, a cantora seguiu para o camarim com o apoio dos seus dançarinos.
As imagens do cantor Sidney Magal passando mal durante um show em São José dos Campos (SP) viralizaram nas redes sociais. O incidente aconteceu no dia 26 de maio de 2023. Magal teve que ficar internado e depois do susto disse que mudaria o estilo de vida.
A cantora britânica Amy Winehouse fez uma de suas últimas apresentações em Belgrado, na Sérvia. Ela estava visivelmente alterada por causa da bebida e passou mal no palco, sem conseguir cantar com a qualidade que ela estava acostumada a fazer. Ela morreu em 2011, aos 27 anos.
A diva pop Madonna desmaiou durante espetáculo na Bulgária e precisou ser reanimada por um de seus dançarinos.
A cantora americana Jennifer Lopez, que também é atriz, teve que interromper uma apresentação que fazia em Buenos Aires, na Argentina, por causa de fortes dores que ela estava sentindo nas costas.
O cantor mineiro Gusttavo Lima estava abalado pela perda da irmã Luciana, que morreu em 2012 enquanto dormia. Por isso, no primeiro show após o falecimento dela, o cantor estava nitidamente emocionado e acabou passando muito mal.
A cantora Rita Lee, que foi um dos ícones do rock brasileiro sofreu queda de pressão seguida por tontura durante um show. Ela logo foi atendida pelo centro médico e se recuperou. Rita morreu em 2023 aos 75 anos.
O cantor sertanejo Maurílio, nascido no Maranhão passou mal durante um show em Goiânia, em 2021. Logo depois, teve um mal súbito e foi internado, falecendo duas semanas depois, aos 28 anos.
O rapper sul-africano Costa Titch, que tinha 27 anos, passou mal durante um show no seu país, em 2023. Ele morreu pouco depois na cidade de Johanesburgo.
Por causa de uma queda de pressão, o cantor carioca Marcelo Falcão passou mal durante um show na badalada Orla de Atalaia, em Aracaju, capital de Sergipe.
O cantor paulista SÃ©rgio Reis, um dos maiores no gÃªnero sertanejo, passou mal durante um show na cidade de TrÃªs Marias, em Minas Gerais. O cantor 'apagou', caiu do palco, bateu com as costas em uma caixa de som e foi prontamemnte amparado pelo pÃºblico com fratura nas costelas e tambÃ©m lesÃµes no ombro.
O cantor e instrumentista Péricles, ex-vocalista do Exaltasamba, fazia um show na quadra da escola de samba Grande Rio quando começou a passar mal e desmaiou. Rapidamente ele foi internado em uma clínica para exames.
A cantora de forró Andreia Ribeiro morreu aos 34 anos após sofrer um mal súbito durante uma apresentação na cidade de José de Freitas, no Piauí. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência de Teresina, mas sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.
O cantor Renatinho Bokaloka, de 48 anos, vocalista da banda Bokaloka, morreu em 2023, um dia após sofrer um infarto durante show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Um dos maiores cantores do Brasil, Tim Maia passou mal no palco do Teatro Municipal de Niterói, em 1998, e teve que parar o show. Ele foi internado e acabou morrendo. Tinha 55 anos.