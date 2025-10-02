Galã? Glen Powell se transforma em ‘Chad Powers’

Ele interpreta Russ Holliday, ex-jogador de futebol americano que, após cair em desgraça por um incidente em campo, cria uma nova identidade para tentar voltar ao esporte.
Powell contou que testava o figurino no dia a dia, chegando a pedir café disfarçado para ver a reação das pessoas. Além da série, fãs aguardam novidades sobre 'O Sobrevivente', filme do ator que teve o lançamento adiado.
Dirigido por Edgar Wright, o longa foi adiado novamente no Brasil. Antes previsto para 6 de novembro, e depois 13 de novembro, o filme chega agora em 20 de novembro.
A produção adapta O Concorrente (The Running Man), livro de Stephen King publicado sob o pseudônimo Richard Bachman e que já ganhou versão cinematográfica em 1987 com Arnold Schwarzenegger.
No elenco, além de Powell, estão Josh Brolin como vilão, Colman Domingo, Katy O’Brian, Karl Glusman e Michael Cera, que volta a trabalhar com Wright após Scott Pilgrim. A estreia promete agitar os cinemas nacionais e confirmar a ascensão de Glen Powell.
Powell, aliás, usou de leveza e bom humor ao comentar sobre a possibilidade de viver James Bond nas telas. Ao ser perguntado se ainda gostaria de interpretar o famoso espião, o ator afirmou que não se vê no papel do agente secreto. E foi categórico.
'Sou texano. Um texano não deveria interpretar James Bond', iniciou Powell, em entrevista ao 'The Hollywood Reporter'. Com o novo reboot da Amazon, o nome do ator chegou a ser cogitado nos bastidores como o novo Bond. Mas ele foi direto ao dizer que o papel deve continuar com um britânico.
'Minha família e eu brincamos: posso interpretar Jimmy Bond, mas não deveria interpretar James Bond. Contrate um britânico autêntico para esse trabalho. É ele quem merece usar esse smoking', acrescentou Powell.
Antes disso, Glen Powell estrelou 'Twisters'. O filme teve grande sucesso nos Estados Unidos, mas nÃ£o teve o mesmo impacto em outros paÃses. A Universal Pictures ficou encarregada da distribuiÃ§Ã£o norte-americana, enquanto a Warner Bros. assumiu o mercado internacional.
De acordo com informaÃ§Ãµes, 'aliÃ¡s, Twisters' arrecadou mais de 350 milhÃµes de dÃ³lares ao redor do mundo, contra um orÃ§amento de 155 milhÃµes de dÃ³lares. Aproxidamente 70% da sua bilheteria vieram dos Estados Unidos.
'Twisters', filme de caçadores de tornados que retoma o mote do longa de 1996 ('Twister'), foi lançado em julho de 2024.
Glen é um dos homens do momento no cinema mundial. Aos 36 anos, o ator que chama atenção pela beleza, também é reconhecido pelo talento e pela expressividade.
Powell ficou conhecido por interpretar Thorn no filme 'Os Mercenários 3' (2014) e o astronauta John Glenn no drama biográfico Hidden Figures (2017). Ele também atuou em 'O Plano Imperfeito' (2019), 'Irmãos de Honra' (2022), e 'Top Gun: Maverick' (2022), entre outras produções.
Conheça, então, um pouco mais sobre o talentoso ator, que vem roubando a cena em Hollywood e, claro, nas redes sociais.
Nascido em Austin, Texas, nos Estados Unidos, em 21/10/1988, Glen Powell começou sua carreira como ator em filmes independentes e participações especiais em séries de TV nos anos 2000.
Glen Powell frequentou a Universidade do Texas, em Austin, cursando Espanhol e História Americana. Porém, não chegou a se formar. Ele agora quer retomar os estudos.
Powell disse em entrevista recente ao site 'IndieWire' que finalizará sua faculdade enquanto grava o próximo filme em que está escalado, 'The Running Man'.
'Estamos resolvendo isso, duas ou três vezes por semestre voltarei para todas as minhas coisas. Edgar (Wright, diretor) tem sido muito legal em me deixar terminar meu curso no meio de seu filme', afirmou recentemente.
Ele virou destaque na série de comédia 'Scream Queens'. No entanto, foi somente quando estrelou 'Jovens, Loucos e Mais Rebeldes', de Richard Linklater, de 2015, que o ator chamou a atenção do mundo.
O norte-americano namorou a modelo Gigi Paris por três anos, com o término do casal indo parar na boca do povo.
Afinal, Powell e a atriz Sidney Sweeney, sua companheira de gravação em 'Todos menos você', filme de 2023, causaram polêmica. Eles interpretam um casal no longa e a química da dupla chamou a atenção dos fãs.
'Sydney e eu nos divertimos muito juntos e temos muita química, sem esforço”, disse Powell à revista Times.
A atriz, que, por sua vez, é ex-noiva do empresário Jonathan Davino (de 2022 a 2025), refutou os boatos de que teve um caso com o companheiro de cenas.
'Isso obviamente não é verdade. É o boato mais maluco que já vi', disse Sweeney em sua participação no programa Saturday Night Live.
Mas, segundo a revista People, o tÃ©rmino de Powell com Paris nÃ£o foi por ciÃºmes ou traiÃ§Ã£o. Na verdade, de acordo com a publicaÃ§Ã£o, a modelo terminou a relaÃ§Ã£o por nÃ£o gostar das filmagens de longa distÃ¢ncia de Powell.
O casal terminou, então, quando o ator foi para a Austrália gravar o filme 'Twisters'. A modelo não queria manter uma relação com afastamentos frequentes por causa de gravações.
O filme 'Twisters' se tornou um fenômeno nos Estados Unidos. Afinal, superou a estreia de 'O Dia Depois de Amanhã' (2004), passando a ser o filme de desastre natural de maior bilheteria na história do país na estreia.
Glen Powell fez questão de prestar um tributo ao ator Bill Paxton, astro do filme original e falecido em 2017. Na foto, Paxton e Helen Hunt no filme de 1996.
'Ao lançarmos 'Twisters' para o mundo, eu só queria olhar para cima e tirar o chapéu para a lenda que é Bill Paxton. Um grande amigo meu que viu poesia no mundo natural. É impossível preencher o seu lugar, mas esta vida é toda sobre perseguir os grandes', disse Powell nas redes sociais no dia da estreia do filme nos Estados Unidos.
Apesar de ainda nunca ter sido indicado ao Oscar, o ator já conquistou alguns prêmios na carreira. Venceu o prêmio de melhor elenco em longa-metragem no 'Screen Actors Guild Awards', em 2017, pelo filme 'Estrelas Além do Tempo'.
Seis anos depois, em 2023, venceu o prêmio honorário especial do 'Austin Film Critics Association' por suas participações em 'Top Gun: Maverick', 'Apollo 10 1/2', e 'Irmãos de Honra'.
Em 2023 foi nominado para melhor ator pelo 'People's Choice Awards' pelo filme 'Todos Menos Você', mas não venceu.
Já em 2024, ele venceu o prêmio de melhor ator por 'Assassino por Acaso' no 'Hollywood Critics Association'.