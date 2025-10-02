Flipar

Com duas indicações ao Grammy Latino, Marina Sena tem Gal Costa como maior inspiração

Uma das vozes de maior evidência na nova geração da música popular brasileira, a cantora Marina Sena completou 29 anos no último dia 26 de setembro.

A artista mineira está atualmente na estrada com a turnê ‘Coisas Naturais”, título de seu terceiro disco de estúdio, que chegou às plataformas digitais no fim de março.

O álbum teve um excelente desempenho de estreia no Brasil e também globalmente nas plataformas de streaming.

“Coisas Naturais” foi indicado na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” do Grammy Latino 2025.

Marina Sena também concorre na premiação na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” pela faixa “Ouro de Tolo”.

Durante o Funn Festival 2025, em maio, em Brasília, Marina Sena declarou ao portal Metrópoles estar vivendo um momento especial na carreira.

Ela também comentou sobre suas inspirações, a importância do contato com plateias e, especialmente, sua relação com a obra de Gal Costa, uma das maiores vozes da história da música brasileira

Em 2023, no ano seguinte à morte da artista baiana, Marina Sena protagonizou um show em tributo a Gal Costa, gesto que marcou sua carreira ao apresentar ao público uma homenagem carregada de afeto.

“Fiz um show todo para ela. É a artista que mais me inspira e a que mais me inspirou durante a minha adolescência. Eu consumo as músicas dela, acho que ela é a voz que mais representa a música brasileira”, declarou Marina Sena.

Ela ainda enfatizou que o timbre, o modo de cantar e o legado da artista reverberam especialmente entre quem veio do interior do Brasil.

“Tem um timbre e um jeito de cantar que representa a gente, e quem é do interior tem uma relação especial com a voz dela. Me lembra a voz da minha mãe e das minhas tias. Elas não cantam tão bem quanto ela, mas lembra o timbre”, explicou.

Marina de Oliveira Sena, conhecida como Marina Sena, é natural de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais.

Ela compôs sua primeira canção ainda na adolescência, aos 15 anos. Aos 17, participou de uma seletiva do The Voice Brasil, mas não foi adiante no processo.

Mais tarde, já aos 18 anos, ela se mudou para a cidade de Montes Claros, também em Minas, onde se estruturou como cantora e começou a sonhar com voos maiores.

Antes de construir uma carreira solo, ela iniciou a trajetória profissional em bandas. Primeiro, integrou A Outra Banda da Lua, fundada em 2015, que se destacava pela fusão de sonoridades regionais.

Em paralelo, participou do Rosa Neon, banda sediada em Belo Horizonte, onde experimentou uma sonoridade mais pop, lançando álbuns, singles e se apresentando em shows no Brasil e no exterior.

Em 2021, Marina Sena iniciou sua carreira solo, com o álbum 'De Primeira', que rapidamente chamou a atenção da crítica e do público.

A faixa â??Por Supuestoâ? viralizou, impulsionada pelas redes sociais, atingindo posiÃ§Ãµes expressivas nas plataformas de streaming e conquistando certificaÃ§Ãµes importantes.

No mesmo ano, ela foi a grande vencedora do PrÃªmio Multishow, levando para casa prÃªmios como RevelaÃ§Ã£o do Ano, Capa do Ano e Experimente.

Nos anos seguintes, sua posição musical e artística se consolidou com os trabalhos “Vício Inerente”, de 2023, e “Coisas Naturais”, de 2025.

No segundo álbum, Marina se aproximou de uma sonoridade mais comercial e radiofônica, sem, porém, abrir mão de sua originalidade. já “Coisas Naturais” se mostra mais diverso musicalmente, resgatando raízes de seus primeiros trabalhos e incluindo elementos como bossa nova, pop rock, reggae e piseiro.

Além dos discos, Marina Sena tem se destacado por suas apresentações ao vivo em festivais nacionais como Rock in Rio, Lollapalooza Brasil e Virada Cultural.

