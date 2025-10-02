Flipar

Surto de norovírus atinge quase 100 passageiros de cruzeiro com destino a Miami

Um navio de cruzeiro da Royal Caribbean foi palco de um surto de norovírus durante uma viagem que começou em San Diego, nos Estados Unidos.

Por Lance
Wikimedia Commons/Pjotr Mahhonin

A viagem, a bordo do Serenade of the Seas, começou no dia 19 de setembro e levava 94 passageiros e quatro tripulantes.

Wikimedia Commons/Piergiuliano Chesi

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a situação foi registrada antes da chegada final do navio a Miami.

Wikimedia Commons/Pjotr Mahhonin

Os dados oficiais, divulgados em 28 de setembro, indicam que as 98 pessoas – 94 passageiros e quatro membros da tripulação – apresentaram sintomas de infecção gastrointestinal, como diarreia e vômitos.

Fredrick F./Unsplash

A bordo, estavam 1.874 passageiros e 883 tripulantes, o que significa que menos de 4% dos presentes foram afetados.

Uta Scholl/Unsplash

Diante do surto, a empresa adotou medidas de contenção, que incluíram a intensificação da limpeza, o isolamento dos doentes e a coleta de amostras para testes.

Georg Eiermann/Unsplash

Em declaração ao USA Today, a Royal Caribbean afirmou tratar a saúde e a segurança como prioridade máxima, seguindo protocolos de higiene que excedem as recomendações padrão de saúde pública.

Shai Pal/Unsplash

O percurso do Serenade of the Seas incluía passagens pelo México, Canal do Panamá e Colômbia, com previsão de término em Miami.

Wikimedia Commons/Matt H. Wade

Este episódio marca o 19º surto de doenças gastrointestinais em cruzeiros registrado em 2025. Destes, o norovírus foi o responsável por 14.

NatureFriend/Pixabay

Em janeiro, um surto de diarreica aguda (DDA) atingiu 127 passageiros no cruzeiro MSC Grandiosa, que fez escala em Santos, no litoral de São Paulo.

Flickr - kees torn

Em 2024, o mesmo agente foi responsável por 15 dos 18 surtos identificados em embarcações de turismo, conforme dados do CDC.

Hans Toom/Pixabay

Só em dezembro de 2024, cinco navios de cruzeiro tiveram relatos de sintomas gastrointestinais.

Viola '/Pixabay

Segundo o especialista em doenças infecciosas e professor do Vanderbilt University Medical Center, William Schaffner, o norovírus é conhecido como o 'vírus do navio de cruzeiro'.

NIAID/CDC

Altamente contagioso, ele é considerado uma das principais causas de gastroenterite no mundo.

Fusion Medical Animation/Unsplash

Sua transmissão ocorre pelo contato com pessoas, superfícies, água ou alimentos contaminados.

Priscilla Du Preez ????????/Unsplash

Os sintomas, que incluem diarreia, vômito, febre e cólicas, geralmente persistem por um a três dias.

Polina Tankilevitch/Pexels

Embora na maioria dos casos não seja grave, pode provocar desidratação, principalmente em crianças pequenas e idosos.

Reprodução/Freepik

Apesar disso, a infecção pode atingir pessoas de todas as idades, ocorrendo várias vezes ao longo da vida devido à diversidade do vírus.

Freepik/kjpargeter

Veja Mais