Flipar Autoridades da Austrália investigam influenciador que viralizou ao agarrar crocodilo: ‘Ele me pegou, mas eu o peguei!’ As autoridades da Austrália abriram uma investigação contra o influenciador norte-americano Mike Holston, famoso nas redes sociais como “therealtarzann”. (o Tarzan real). Ele publicou um vídeo em que aparece lutando com crocodilos selvagens em Queensland, prática classificada como “altamente perigosa e ilegal”. Por Lance

Instagram