Cratera no Centro-Oeste abriga lago e mais de 150 espécies de animai

Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o 'Buraco das Araras', como é conhecido, tem 100 metros de profundidade.
O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de 'dolina'.
As paredes da dolina sÃ£o essenciais para a reproduÃ§Ã£o das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, alÃ©m de ajudar no desgaste natural dos bicos.
No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas.
A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada.
Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos.
Além das araras, o Buraco das Araras abriga: Jacarés (incluindo um jacaré do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pássaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas.
A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos.
Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental.
As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados.
Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia.
Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada 'livre' na cratera é proibida.
O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 — antes, a área era usada para pecuária.
Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local.
Em troca, ele Ã© isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a Ã¡rea protegida.
A fiscalização do 'Buraco das Araras' é feita anualmente por órgãos ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais.
Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim —onde fica localizada a cratera — é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa.
Com uma populaÃ§Ã£o estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim Ã© famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado.