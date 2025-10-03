Flipar Pra quem não viu: Com dores, Andressa Urach se arrepende da mudança de cor dos olhos Depois de passar por um procedimento cirúrgico para alterar a cor dos olhos, a modelo e influenciadora Andressa Urach foi às redes relatar efeitos negativos que vem sofrendo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Lance

Montagem/Reprodução/Redes Sociais