Designer e Adidas pedem desculpas após sandália causar polêmica

São as chamadas 'Oaxaca Slip-On', criadas pelo designer norte-americano Willy Chavarria.
O calçado recebeu acusações de apropriação cultural por reproduzirem o design tradicional dos huaraches, feitos por artesãos indígenas do México.
Apropriação cultural pode ser definida como o uso de elementos de uma cultura por membros de outra, geralmente dominante, sem reconhecimento ou respeito pelo contexto original.
A crítica foi liderada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que condenou a 'apropriação de ideias de comunidades indígenas'.
Tanto Chavarria quanto a Adidas emitiram comunicados reconhecendo o erro, pedindo desculpas por não terem colaborado com as comunidades de Oaxaca.
'A intenção sempre foi homenagear o poderoso espírito cultural e artístico de Oaxaca e suas comunidades criativas, um lugar cuja beleza e resistência me inspiraram', disse o designer.
'Isso fica aquém do respeito e da abordagem colaborativa que Oaxaca, a comunidade zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag e seu povo merecem', acrescentou Chavarria.
A Adidas removeu as imagens promocionais do produto de suas redes sociais e se comprometeu a promover em um diálogo com as autoridades mexicanas e as comunidades afetadas.
'Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural', comunicou a empresa.
As sandálias foram produzidas na China sem qualquer envolvimento das comunidades indígenas, responsáveis pelo desenho original.
Assim como as sandálias huaraches de Oaxaca, existem diversos outros calçados típicos de lugares ou povos no mundo, muitos dos quais carregam séculos de história. Veja exemplos!
Geta (Japão): Os geta são tamancos de madeira com base elevada para manter os pés e as roupas longe da umidade e da sujeira das ruas. São usados tradicionalmente com quimonos.
Opanak (Bálcãs): Sapatos tradicionais dos países dos Bálcãs (Sérvia, Croácia, Macedônia), feitos de couro e com a ponta enrolada. Feitos à mão, eram muito usados por camponeses.
Mocassins (Povos indígenas da América do Norte): Criados por diversas tribos indígenas, os mocassins eram feitos de couro macio e decorados com miçangas.
Babouche (Marrocos e Norte da África): Sandálias de couro decorada e com ponta alongada, muito usadas em mercados e casas tradicionais do Marrocos. Tornaram-se ícones da cultura islâmica na região.
Espadrilles ou Alpargatas (Espanha e América Latina): Originalmente da Catalunha e do País Basco, são feitas com solado de corda e tecido natural. Foram incorporadas em vários países da América Latina, como Argentina e Brasil.
Padukas (Índia): Sandálias de madeira consideradas o calçado indiano mais antigo, muitas vezes associado a práticas religiosas. São símbolos de simplicidade espiritual e aparecem em textos sagrados hindus.
Valenki (Rússia): Botas tradicionais feitas de feltro de lã, usadas para suportar os invernos rigorosos da Rússia.