Retaliação: Após ser taxada, Índia promove boicote a produtos e empresas dos Estados Unidos

Após os Estados Unidos imporem uma tarifa de 50% sobre produtos indianos, o país asiático vem liderando um boicote a grandes empresas americanas.

A medida de Donald Trump foi interpretada como um golpe contra a competitividade da Índia.

Em reação, o primeiro-ministro Narendra Modi intensificou a campanha “Swadeshi”, incentivando cidadãos e comerciantes a priorizarem produtos nacionais.

Paralelamente, o governo reduziu tributos internos para estimular a indústria local indiana.

Grandes multinacionais como McDonald’s, Pepsi, Apple e Amazon se tornaram os principais alvos, enfrentando uma resistência inédita em território indiano.

A incerteza agora é se o boicote será temporário ou se representará uma mudança duradoura nos hábitos de consumo na Índia.

Para as gigantes globais, o risco é perder espaço em um dos mercados mais lucrativos do planeta.

Vale lembrar que a Índia, com 1,46 bilhão de habitantes, ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Saiba mais sobre esse país incrível!

A República da Índia, localizada no sul da Ásia, é um dos países mais fascinantes do mundo, marcada por sua imensa diversidade cultural, religiosa, linguística e geográfica.

Localizada no sul da Ásia, a Índia é o sétimo maior país do mundo em extensão territorial.

A capital é Nova Délhi, enquanto Mumbai (antiga Bombaim) é o principal centro econômico e cultural.

Oficialmente, a Índia é uma república federal democrática, composta por 28 estados e 8 territórios da união, e adota o sistema parlamentarista, sendo o presidente o chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo.

As línguas oficiais do governo são o hindi e o inglês, mas há 22 línguas oficiais reconhecidas. A moeda é a Rupia Indiana (INR).

O país tem uma das histórias mais antigas e ricas da humanidade, abrigando civilizações que remontam ao vale do rio Indo, por volta de 2.500 a.C.

Foi berço de grandes religiões, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, além de ter recebido o islamismo e o cristianismo, que se tornaram parte importante de sua identidade.

Essa pluralidade religiosa se reflete em inúmeros templos, mesquitas, igrejas e locais sagrados espalhados por todo o país.

O país é um dos maiores produtores de arroz, trigo, chá, algodão e especiarias, e sua indústria cinematográfica, Bollywood, é uma das maiores em número de produções anuais.

Geograficamente, o território indiano é vasto e variado, indo desde as imponentes cadeias de montanhas do Himalaia ao norte até vastas planícies férteis, planaltos e áreas costeiras.

A cultura indiana é uma das mais ricas do mundo. Festivais grandiosos como o Diwali (festival das luzes) e o Holi (festival das cores) são muito populares.

A gastronomia é mundialmente famosa por sua variedade e uso de especiarias, com pratos emblemáticos como curry, biryani e samosa.

Ainda assim, a Índia enfrenta grandes desafios, como desigualdade social, pobreza, poluição e infraestrutura em desenvolvimento.

Além disso, a sociedade indiana ainda lida com questões complexas, como o sistema de castas, a prática de casamentos arranjados e altas taxas de violência contra a mulher.

