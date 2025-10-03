Retaliação: Após ser taxada, Índia promove boicote a produtos e empresas dos Estados Unidos

A medida de Donald Trump foi interpretada como um golpe contra a competitividade da Índia.
Em reação, o primeiro-ministro Narendra Modi intensificou a campanha “Swadeshi”, incentivando cidadãos e comerciantes a priorizarem produtos nacionais.
Paralelamente, o governo reduziu tributos internos para estimular a indústria local indiana.
Grandes multinacionais como McDonald’s, Pepsi, Apple e Amazon se tornaram os principais alvos, enfrentando uma resistência inédita em território indiano.
A incerteza agora é se o boicote será temporário ou se representará uma mudança duradoura nos hábitos de consumo na Índia.
Para as gigantes globais, o risco é perder espaço em um dos mercados mais lucrativos do planeta.
Vale lembrar que a Índia, com 1,46 bilhão de habitantes, ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Saiba mais sobre esse país incrível!
A República da Índia, localizada no sul da Ásia, é um dos países mais fascinantes do mundo, marcada por sua imensa diversidade cultural, religiosa, linguística e geográfica.
Localizada no sul da Ásia, a Índia é o sétimo maior país do mundo em extensão territorial.
A capital é Nova Délhi, enquanto Mumbai (antiga Bombaim) é o principal centro econômico e cultural.
Oficialmente, a Índia é uma república federal democrática, composta por 28 estados e 8 territórios da união, e adota o sistema parlamentarista, sendo o presidente o chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo.
As línguas oficiais do governo são o hindi e o inglês, mas há 22 línguas oficiais reconhecidas. A moeda é a Rupia Indiana (INR).
O país tem uma das histórias mais antigas e ricas da humanidade, abrigando civilizações que remontam ao vale do rio Indo, por volta de 2.500 a.C.
Foi berço de grandes religiões, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, além de ter recebido o islamismo e o cristianismo, que se tornaram parte importante de sua identidade.
Essa pluralidade religiosa se reflete em inúmeros templos, mesquitas, igrejas e locais sagrados espalhados por todo o país.
O país é um dos maiores produtores de arroz, trigo, chá, algodão e especiarias, e sua indústria cinematográfica, Bollywood, é uma das maiores em número de produções anuais.
Geograficamente, o território indiano é vasto e variado, indo desde as imponentes cadeias de montanhas do Himalaia ao norte até vastas planícies férteis, planaltos e áreas costeiras.
A cultura indiana é uma das mais ricas do mundo. Festivais grandiosos como o Diwali (festival das luzes) e o Holi (festival das cores) são muito populares.
A gastronomia é mundialmente famosa por sua variedade e uso de especiarias, com pratos emblemáticos como curry, biryani e samosa.
Ainda assim, a Índia enfrenta grandes desafios, como desigualdade social, pobreza, poluição e infraestrutura em desenvolvimento.
Além disso, a sociedade indiana ainda lida com questões complexas, como o sistema de castas, a prática de casamentos arranjados e altas taxas de violência contra a mulher.