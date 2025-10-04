Flipar Padre Fábio de Melo surpreende ao pedir Whey Protein no camarim: veja prós e contras do suplemento Em junho de 2025, durante um show em Goiás, o padre Fábio de Melo chamou atenção ao pedir um pote de whey protein em sua lista de camarim. A solicitação inusitada surpreendeu a produção, acostumada a pedidos mais tradicionais como frutas e lanches, e refletiu o cuidado do religioso com a alimentação mesmo em meio à rotina de apresentações. Por Lance

Reprodução instagram @pefabiodemelo