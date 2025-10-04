Flipar

Cantor Robbie Williams revela ter Tourette e fala sobre ansiedade nos palcos

O cantor explicou que seus sintomas não aparecem de forma visível, mas como pensamentos intrusivos e impulsos mentais constantes - um 'Tourette interior'. Mesmo em turnê com o álbum 'Britpop', ele disse enfrentar crises de ansiedade antes dos shows, descrevendo a sensação de pavor apesar do carinho dos fãs.

Robbie contou ainda que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade por trás de grandes nomes como Robbie Williams.

No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome.

Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo.

Com apenas 26 anos, ele anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento.

Ele chegou a fazer uma pausa curta de três semanas e retornou ao palco, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry. Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado.

O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira. Ela, inclusive, já ganhou dois Oscars por músicas em filmes. O último por 'Barbie'.

Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa 'My Next Guest', e afirmou que é 'muito cansativo' viver com a síndrome.

Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum 'In Utero' fez a música 'Tourette's' para falar do problema.

Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida.

Nascido em Glasgow, na Escócia, em 7/10/1996, o citado Lewis Marc Capaldi estava com a carreira em ascensão quando precisou parar de se apresentar para cuidar da doença.

Seu single 'Someone You Loved' alcançou o topo do UK Singles Chart e da Billboard Hot 100 em março de 2019.

Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo.

A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário 'How I’m Feeling Now', do catálogo da 'Netflix'.

A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente.

Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno.

Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos.

O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância.

A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes.

Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente.

O tratamento psicolÃ³gico associado a medicamentos antipsicÃ³ticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette.

