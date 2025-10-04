Flipar Ficou na história: Explosão da Chalenger, ao vivo, estarreceu o mundo Em 28/1/1986, o acidente da Challenger estarrecia o mundo. Eram 16h38 (UTC) - 13h38 (horário de Brasília) - quando o ônibus espacial Challenger foi lançado do Cabo Canaveral, diante dos olhos de parentes dos astronautas, convidados para assistir à decolagem num palanque vip, e de milhões de pessoas que acompanhavam o evento ao vivo pela televisão. Por Lance

NASA Domínio público