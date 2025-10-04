Flipar 166 anos do primeiro poço de petróleo; conheça importantes oleodutos pelo mundo Em 27 /8/1859, foi perfurado com sucesso o primeiro poço de petróleo comercial do mundo em Titusville, na Pensilvânia. Este evento é amplamente reconhecido como o marco inicial da indústria petrolífera moderna. Saiba curiosidades dessa matéria-prima, das mais importantes do mundo, além de conhecer alguns dos maiores produtores. Por Lance

skitterphoto pixabay