Com 101 anos de idade, Eva Marie Saint é a atriz viva mais velha premiada com o Oscar

Marie Saint foi premiada no Oscar de 1955 na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em “Sindicato dos Ladrões”.
Dirigido por Elia Kazan, “Sindicato dos Ladrões” teve como protagonista da trama o premiado Marlon Brando (1924 - 2004).
Na ocasião, Eva Marie Saint tinha 29 anos e havia feito sua estreia no cinema, conquistando a estatueta logo no início da carreira nas telonas.
No filme, ela interpreta o papel de Edie Doyle, irmã do personagem cuja morte principia a história. O trabalho também rendeu a Marie Saint uma indicação ao Bafta, popularmente conhecido como o Oscar britânico.
Nascida em Newark, cidade localizada no estado de Nova Jersey, a atriz estudou numa universidade do estado de Ohio.
Antes de ingressar no mercado cinematográfico, a atriz já colecionava experiências no rádio e na televisão, os dois meios em que mais trabalhou em sua longa trajetória.
Em 1953, ela conquistou um prêmio de dramaturgia por sua atuação na peça de teatro “A Trip to Bountiful”.
Em quase oito décadas de profissão, Marie Saint atuou em mais 23 filmes, sendo o último “Um Conto do Destino”, em 2014. O longa tem Colin Farrell, Russel Crowe e Will Smith no elenco.
Além de Elia Kazan, a atriz atuou em filmes de outros diretores prestigiosos, como “Intriga Internacional”, de Alfred Hitchcock, em 1959, e “Exodus”, de Otto Preminger, em 1960.
Em “Intriga Internacional”, um clássico do suspense, ela contracenou com Cary Grant, importante nome da chamada Era de Ouro do cinema de Hollywood.
Eva Marie Saint também integrou o elenco do filme “Adeus às Ilusões”, de Vincente Minnelli, e que contou com o famoso casal Elizabeth Taylor e Richard Burton.
Em 1996, um ano antes de “Titanic” , de James Cameron, monopolizar as atenções com os então jovens atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nos papéis principais, Eva Marie Saint atuou em um programa de TV homônimo que tinha Catherine Zeta-Jones.
Aos 82 anos, em 2006, a atriz trabalhou em “Superman - O Retorno”, de Bryan Singer, uma continuação dos originais vividos pelo icônico Christopher Reeve entre os anos 1970 e 1980.
Na trama do personagem da DC Comics, Marie Saint encarnou Martha Kent, mãe adotiva do Superman (Clark Kent).
Na Calçada da Fama de Hoollywood, a atriz de Nova Jersey tem duas estrelas, uma pela trajetória no cinema e outra na televisão.
Eva Marie Saint foi casada com Jeffrey Hayden de 1951 até 2016, ano da morte do diretor e produtor de TV. A união gerou dois filhos, Darrell Hayden e Laurette Hayden.
O primogênito Darrell Hayden nasceu apenas dois dias depois de Marie Saint ganhar o Oscar pela atuação em “Sindicato dos Ladrões”.